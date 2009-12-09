

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 19:15

المحور: الادب والفن









خلال السنين وألأعوام

مع تصفح كتاب ألأيام

بين دقائق اليقظة

السهر

النجوى

والمنام

نتذكر شخصاُ عزيزاً على القلب

لرضاها يترنح القلب

بين اليقين

وألأوهام

نتذكر حبيبةً

كانت تسهر لأجلنا

دعواتها تدق باب المقام

نتذكر من هي تُسمى ألأم

جميع صفات المحبة فيها

في خصام

فهي ألأرحم

هي ألأعطف

هي ألأحرص

هي الكريمة من الغمام

أمي

لترقدي في السماء

بهدوء

بسلام

ليرحمك الكون

ليحسن أليكِ

فأنتِ الرحمة

أنتِ السكينة

أنتِ السلام

الى أن ألتقيكِ

سأعيش سنيناً كثيرة

أفتقدك فيها

يا رمز الوئام