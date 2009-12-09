

بابلو سعيدة

الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 19:13

المحور: الارهاب, الحرب والسلام









لولا تخاذل" أنور السادات، لتابع الجيش السوري تقدّمه من بحيرة طبريّا باتجاه القدس، كما يقول محمد حسنين هيكل. وفي اليوم الأوّل من حرب اكتوبر اخترق الجيش السّوري خط الون ووصل إلى بحيرة طبريّا والجيش المصري اخترق خط بارليف وفي اليوم الثاني لحرب اكتوبر فكّر جدّيّاً وزير الدفاع "موشي دايان" باستخدام القنبلة النوويّة لإيقاف تقدّم الجيشين المصري والسوري وقالت غولدا ماير : (( حرب 6 اكتوبر كارثة المّت بإسرائيل . وزرعت الهلع المدني والعسكري في صفوف الإسرائليين )) ومقابل تخاذل السادات في حرب اكتوبر أوّلا وتوقيعه على اتفاقيّة كامب ديفد مع تلّ أبيب ثانياً حصل أنور السادات مع مناحيم بيجن على جائزة نوبل للسلام وقد قُتِل الاثنان ،لأنّهما وقّعا على اتفاقيّة السلام بين البلدين. وإن توازن الرعب / الردع ، بين المقاومات الوطنية وكيان الصهينة من جهة ، وبين الكرملن والبيت الأبيض من جهة أخرى ، سيشكّل .. سلاماً .. وأمناً.. واطمئناناً للبشرية جمعاء .. ويمنع اشعال حرب... كونية ثالثة .