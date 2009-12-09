

الوعي الذاتي وعلاقته بتجهيز المعلومات لدى الطلبة المتميزين واقرانهم العاديين في المرحلة الاعدادية

محمد زهير جنجون

الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 17:05

المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي







يتطلب وعي الفرد بذاته وبذات الاخرين الاهتمام الكبير من قبل المجتمعات البشريه المختلفة وذلك لان فهم الافراد لذواتهم وذوات الاخرين يحدد الى مدى بعيد السلوك المقبول منهم اجتماعيا.

وتعد العمليات المعرفية لضبط الذات وتعديل مساره والسيطرة على تدفق المعلومات الداخلة والخارجة الى العقل من المكونات الرئيسية للمنظومة المعرفية في تجهيز المعلومات لدى الافراد, وقد استهدف البحث الحالي التعرف على :

1- مستوى درجة الوعي الذاتي لدى الطلبة المتميزين واقرانهم العاديين.

2-مستوى درجة تجهيز المعلومات لدى الطلبة المتميزين واقرانهم العاديين.

3-الفروق ذات الدلالة الاحصائية في مستوى درجة الوعي الذاتي تبعا للمتغيرات:

أ-نوع العينة (المتميزين - العاديين).

ب- الجنس( ذكور- اناث).

جـ- المرحلة( الرابع- الخامس) العلمي.

4-الفروق ذات الدلالة الاحصائية في مستوى درجة تجهيز المعلومات تبعا للمتغيرات:

أ-نوع العينة (المتميزين - العاديين).

ب- الجنس( ذكور- اناث).

جـ- المرحلة( الرابع- الخامس) العلمي

5-العلاقة بين مستوى درجتي الوعي الذاتي وتجهيز المعلومات لدى الطلبة المتميزين واقرانهم العاديين في المرحلة الاعدادية.

وقد تم اختيار عينة البحث الاساسية من مجتمع البحث الحالي لطلبة المدارس الاعدادية والثانوية وللصفين الرابع والخامس العلمي من الطلبة المتميزين وأقرانهم العاديين بالطريقة العشوائية وكانت على مرحلتيين, فقد شملت المرحلة الاولى عينة المدارس في حين تضمنت المرحلة الثانية أختيار عينة للطلبة, اذ بلغ مجموع المدارس التي طبقتا أدوات البحث فيها (23) مدرسة وبلغ حجم عينة البحث الاساسية (358) من الطلبة ذكورا واناثا وبواقع (179) من المتميزين ومثلهم من الطلبة العاديين ذكورا واناثا.

ولقياس اداة الوعي الذاتي صاغ الباحث (40) فقرة موزعة على مجالين هما وعي الفرد بذاته وله (25) فقرة والوعي بذات الاخرين وله (15) فقرة وذلك بعد الاطلاع على النظريات والادبيات والمقاييس والدراسات السابقة التي تخص هذا المتغير ، وعرضت على عدد من الخبراء في مجال التربية وعلم النفس وبواقع (14) خبيرا وبعد استخدام النسبة المؤية ومربع كاي لم تخذف أي فقرة من المقياس ومع تعديل بعض الفقرات ، وبعد استخراج الخصائص السيكومترية للمقياس من (صدق وثبات) اصبح المقياس جاهزا للتطبيق النهائي ، أما فيما يخص اداة قياس تجهيز المعلومات, فقد تبنى الباحث مقياس (علوان ،2009) الذي طبقة في دوله فلسطين والمكون من (77) فقرة موزعة على ثلاث مجالات هي المجال العقلي وله (25) فقرة والمجال الوجداني وله (30)فقرة والمجال الجسمي ولة( 22) فقرة، وبعد استخراج الخصائص السيكومترية للمقياس (الصدق والثبات) حذفت (11) أحدى عشره فقرة أما لضعف قوتها التمييزية أو لعدم وجود علاقة بين الفقرة والدرجة الكلية بالمقياس وبهذا ابقيت على (66) فقرة تمثل مقياس تجهيز المعلومات ، وبعد ذلك طبق المقياسان بصغتيهما النهائية على عينة البحث وجمع البيانات وتفريغها في البرنامج الاحصائي أكسل (Excel) ولمعالجة البيانات احصائيا استعمل الباحث برنامج الحقيبة الاحصائية (SPSS) لتحقيق أهداف البحث, اذ استعملت الوسائل الاحصائية (مربع كاي وأختبار (ت) لعينتين مستقلتين ومعامل ارتباط بيرسون والفا كرونباك وتحليل التباين الثلاثي اختبار (ت) لعينة واحدة) .

وقد اظهرت اهم النتائج:

‌أ. وجود مستوى عالٍ للوعي الذاتي لدى طلبة المرحلة الاعدادية ( العاديين والمتميزين) اذ كانت القيمة المحسوبة البالغة (27,046) اكبر من القيمة الجدولية البالغة (1,96) عند مستوى دلالة(0,05).

‌ب. وجود مستوى عال لتجهيز المعلومات لدى طلبة المرحلة الاعدادية (العاديين والمتميزين) اذ كانت القيمة المحسوبة والبالغة (5,279) اكبر من القمية الجدولية البالغة (1,96) عند مستوى دلاله(0,05).

‌ج. وجود فروق ذات دلالة احصائية في الوعي الذاتي وكان لصالح الطلبة المتميزين على حساب الطلبة العاديين اذ بلغت قيمة(ف) المحسوبة (117,152)وهي اكبر من القيمة الجدولية والبالغة (3,84) عند مستوى دلالة (0,05) ودرجة حرية (1 , 357) ، وكانت دلالة هذه الفروق لصالح الذكور على حساب الاناث اذ بلغت قيمة ( ف) المحسوبة (41,786) وهي اكبر من القيمة الجدولية (3,84) عند مستوى دلالة (0,05) ودرجة حرية (1 , 357) ولمرحلة الصف الخامس العلمي على حساب الرابع العلمي اذ بلغت قيمة (ف) المحسوبة (184,504) وهي اكبر من القيمة الجدولية (3,84) عند مستوى دلالة احصائية(0,05) ودرجة حرية (1, 357) وتوجد فروق ذات دلالة احصائية في مستوى الوعي الذاتي بالنسبة للتفاعل (نوع العينة, الجنس, المرحلة) اذ بلغت قيمة (ف) المحسوبة (58,328) وهي اكبرمن القيمة الجدولية والبالغة (2,37) عند مستوى دلالة احصائية (0,05) ودرجة حرية (4, 357) .

‌د. وجود فروق ذات دلالة احصائية في تجهيز المعلومات لصالح الطلبة المتميزين على حساب الطلبة العاديين اذ بلغت قيمة (ف) المحسوبة (4,296) وهي اكبر من القيمة الجدولية والبالغة (3,84) عند مستوى دلالة احصائية (0,05) ودرجة حرية (1, 357) وكانت دلالة هذه الفروق لصالح الاناث على حساب الذكور اذ بلغت قيمة (ف) المحسوبة (72,814) وهي اكبر من القيمة الجدولية (3,84) عند مستوى دلالة احصائية (0,05) ودرجة حرية (1, 357) وللصف الخامس العلمي على حساب الرابع العلمي اذ بلغت قيمة (ف) المحسوبة (8,254) وهي اكبر من القيمة الجدولية (3,84) عند مستوى دلالة احصائية (0,05) ودرجة حرية (1, 357) وتوجد فروق ذات دلالة احصائية في مستوى تجهيز المعلومات بالنسبة للتفاعل (نوع العينة, الجنس, المرحلة) اذ بلغت قيمة (ف) المحسوبة (18,531) وهي اكبر من القيمة الجدولية والبالغة (2,37) عند مستوى دلالة (0,05) ودرجة حرية (4, 357) .

‌ه. وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين الوعي الذاتي وتجهيز المعلومات لدى الطلبة المتمييزين والعاديين اذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون (0,871) وبعد استعمال اختبار (ت) الخاص بمعامل ارتباط بيرسون وجد ان قيمة (ت) قد بلغت (24,19) وهي اكبر من القيمة الجدولية (1,96)عند مستوى دلالة احصائية (0,05) ودرجة حرية (177), اما ما يخص العلاقة الارتباطية بين الوعي الذاتي وتجهيز المعلومات لدى الطلبة العاديين فوجد معامل ارتباط بيرسون قد بلغت (0,716) وبعد استعمال اختبار (ت) الخاص بمعامل ارتباط بيرسون وجد ان قيمة (ت) المحسوبة قد بلغت (16,27) وهي اكبر من القيمة الجدولية والبالغة (1,96) عند مستوى دلالة احصائية (0,05) ودرجة حرية (177) .

وقد قدم الباحث مجموعة من التوصيات والمقترحات منها:

1. وضع برامج لتنمية الوعي الذاتي, لاسيما لدى طلبة المرحلة الاعدادية لكونها المرحلة التي يعد الطلبة فيها للمرحلة الجامعية.

2. تنظيم دورات تدريبية للمدرسين لتعرفهم بالوعي الذاتي وتجهيز المعلومات وكيفية استثمارها في عملية التعلم.

أما المقترحات :

1. إجراء بحث عن متغيري البحث الحالي على عينات متنوعة من طلبة المراحل الاخر.

2. إجراء بحث لمعرفة العلاقة بين الوعي الذاتي ومتغيرات اخرى كالعادات الدراسية و استراتيجيات ما وراء المعرفة والدافعية للتعلم والرضا الوظيفي والتحصيل.









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