أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أحمد حيدر - على قيد الحياة ....تقريبا!!؟


اخر الافلام











المزيد.....

على قيد الحياة ....تقريبا!!؟


أحمد حيدر
الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 17:05
المحور: الادب والفن
    


على قيد الحياة ...تقريبا!!؟

أحمد حيدر

أسرى الحنين
العشرة الطيبة
والقمر العاطفي
فوق سطوح بيوت الطين
في الحارة الغربية
نزحوا من ظلالهم
ملامح أصواتهم
حملوا توابيت ذنوبهم
أوهامهم المستفيضة
ومشوا في الجنازة
بلا أسماء /
أو مفردات تستوعب
مآثرهم المصطنعة
هتفوا للعيش الكريم
هتفوا ........
كذبوا .....
ثم تفرقوا في الخديعة
كقطيع حيران / تعبان
عاداتهم صباح متوتر
مزاج أليم
ارتعاشات الضحية
صراع على التنفس
والثلج شهقات أرواحهم
معلقون في الهامش
بين الممكن والمستحيل
القرار واللاقرار
لا شيء يغري أصابعهم
على الكلام /
أوالعناق الصادق
(لاحب يشبه حبا /ولا ليل
يشبه ليلا .. )
ولم يعد الجلوس
في الحديقة العامة مغريا
مثل ايام زمان
بلمحة بصر
كبروا خمسين سنة
شاخوا بلا عمر
انكسرت ظهورهم
تجعدت جلودهم
كأصنام دامعة
في مقبرة منسية
............
أحياء برسم الموت !!؟





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
أحمد حيدر

إجمالي القراءات: 136,959
المقالات المنشورة: 52
- عفرين نامه
- حريق الأكباد ...في سينما شهرزاد
- جرح واحد....وموتى متخاصمون !!!؟
- فردوس العناق
- دعوة للتسامح !!؟
- انفلونزا الأخلاق
- من هو المثقف الذي نحتاجه ؟؟
- غيمة رصاصية تمطر يوسف !!؟
- نص الظنون
- صديقي الغالي ديوجين
- هذيان
- في محراب جدتي نص أدبي
- شعر
- إبتهال
- نفحات في جدار الزمن
- فوتوغراف
- مناجاة
- في أربعينية يوسف حيدر
- الخاسر
- على وشك النرجس

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الراحل بوستة في البرلمان: شتان ما بين “زعامات” اليوم وقيادات ...
- تخليد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية بالمغرب
- الخبرة الأمنية المغربية مدعوة للمساهمة في حماية الموسم السيا ...
- تمويل أممي لمكافحة الفساد بالمغرب
- فيلم -صبية- الإيراني يفوز بجائزة مهرجان دولي ببلجيكا
- الرباط تشيع الكبير امحمد بوستة من “الشهداء” ظهر هذا السبت
- فيلم لوغان في العرض الأول العالمي بمهرجان برلين
- فيلم لوغان في العرض الأول العالمي بمهرجان برلين
- سوريان من -الخوذ البيضاء- يستعدان لحضور الأوسكار
- غضب بفرنسا لاستخدام الإنجليزية بحملة أولمبياد 2024

المزيد.....
كتب ودراسات
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أحمد حيدر - على قيد الحياة ....تقريبا!!؟