

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 17:04

المحور: الادب والفن









صُراخ صارخ .!!

رائد عمر العيدروسي



هنالك من الصراخ او الصريخ الناتج عن آلامٍ ما , مما يجعل المرء يتعاطف مع صاحبه " حتى دونما معرفة سابقة به " وهذا هو التعاطف الأنساني الذي يتجاوز كلّ الأعتبارات , أمّا الصراخ الذي يسببُ سمفونية الإزعاج , فله اصنافٌ وانواعٌ كثار " بالطبع " وغالباً ما يمكن الإبتعاد عنه وبتفاوتٍ نسبيّ بين صنفٍ وآخر, وهو صراخ قد يأتي ويطل بالمصادفة .

لكنّ الصراخ الأشدّ ازعاجاً , والذي لابدَّ ولا مفرّ من ولوجه الى المسامع , شئنا أم ابينا , فهو صراخٌ لإمام مسجد أثناء القائه خطبة الجمعة بأعلى صوته وبأنفعالٍ لا مبررّ ولا مسوّغ له " وكأنه اكتشف نظرية الأواني المستطرقة قبل أن يكتشفها " ارخميدس " بآلاف السنوات , وصراخ امثال هؤلاء المشايخ لا يكتمل عندهم ولا يروي ظمأهم إلاّ بتعزيزه ودعمه بِ AMPLIFIRE – مضخّم الصوت , ومزاوجته وتطعيمه بِ LOUD SPEAKER – مكبرات الصوت , ويأخذ مداه في الصريخ الى الحدّ الذي يكاد يبحّ صوته , والى الحدّ الذي تتوتّر فيه اعصاب الناس الذين يسكنون على بُعد مسافة تزيد عن كم مكعب خارج المسجد .

ونحن هنا نتحدث عن اصوات خطباء الجمعة وليس عن خطاباتهم التي لا تحمل جديداً .!