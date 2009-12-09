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صُراخ صارخ .!


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 17:04
المحور: الادب والفن
    


صُراخ صارخ .!!
رائد عمر العيدروسي

هنالك من الصراخ او الصريخ الناتج عن آلامٍ ما , مما يجعل المرء يتعاطف مع صاحبه " حتى دونما معرفة سابقة به " وهذا هو التعاطف الأنساني الذي يتجاوز كلّ الأعتبارات , أمّا الصراخ الذي يسببُ سمفونية الإزعاج , فله اصنافٌ وانواعٌ كثار " بالطبع " وغالباً ما يمكن الإبتعاد عنه وبتفاوتٍ نسبيّ بين صنفٍ وآخر, وهو صراخ قد يأتي ويطل بالمصادفة .
لكنّ الصراخ الأشدّ ازعاجاً , والذي لابدَّ ولا مفرّ من ولوجه الى المسامع , شئنا أم ابينا , فهو صراخٌ لإمام مسجد أثناء القائه خطبة الجمعة بأعلى صوته وبأنفعالٍ لا مبررّ ولا مسوّغ له " وكأنه اكتشف نظرية الأواني المستطرقة قبل أن يكتشفها " ارخميدس " بآلاف السنوات , وصراخ امثال هؤلاء المشايخ لا يكتمل عندهم ولا يروي ظمأهم إلاّ بتعزيزه ودعمه بِ AMPLIFIRE – مضخّم الصوت , ومزاوجته وتطعيمه بِ LOUD SPEAKER – مكبرات الصوت , ويأخذ مداه في الصريخ الى الحدّ الذي يكاد يبحّ صوته , والى الحدّ الذي تتوتّر فيه اعصاب الناس الذين يسكنون على بُعد مسافة تزيد عن كم مكعب خارج المسجد .
ونحن هنا نتحدث عن اصوات خطباء الجمعة وليس عن خطاباتهم التي لا تحمل جديداً .!





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رائد عمر العيدروسي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد عمر العيدروسي - صُراخ صارخ .!