أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عدلي جندي - لقاء خاطف وسبحانه..!


اخر الافلام











المزيد.....

لقاء خاطف وسبحانه..!


عدلي جندي
الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 15:26
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


لقاء سريع مع سبحانه...!
غفوت قليلاً
سمعت صوت ينادي
سبحانك لقد إستجبت سريعاً بحسب وعدك
فإني قريب أجيب دعوة الداع
سبحانك توقفت منذ زمن بعيد عن أرسال أنبيائك و رسلك هداية وحب و رحمة بالعالمين ؟
سبحانه: أخيراً صار العقل حجر الزاوية لمن يؤمن بألوهيته وقدراتي التي أبدعت صنعه
إذن سبحانك لم تعد هناك حاجة إليّ وحي من جديد أو رُسل وأنبياء يرشدون البشرية
سبحانه: تكاثر الدجاجلة من حول كلماتي ..صارت تجارة رائجة ..صنعوا ملابس تجارتهم وألوان عمامتهم ...صار المظهر مقدس ...الغالبية هجرت العقل وإعتنقوا دين السلطان وكأن السلطان ورجال دينه لديهم توكيل رسمي بإسمي
سبحانك تشاهدون ما يحدث بإسمكم وسبحانك تصمت ولا تتدخل
سبحانه : أيها العبد الغبي أفيق لعقلك ولا تطرح أسئلة غبية ترددها الأغلبية .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عدلي جندي

إجمالي القراءات: 2,644,549
المقالات المنشورة: 791
- إنما يخشي الله من عباده السُّفَهَاء ...!
- ترامب مواطن أمريكي ....!!
- المٓعطوبُ في كتاب محفوظ ...؟
- متي يلتزم المُسلم بالدين الصحيح؟
- العادة والإسلام ...
- الدواعش و...الدين عند الله ...!!!
- الإسلام في منحني الصعود ..( عن الأهطل المرسي رضي ...عنه)
- الفضول المقدس والإسلام
- الوثن : في رضاعة الكبير من بول البعير..!
- محمد.. مِستٓعجلْ.
- لُغز :الإسلام ...!!
- متي يحتفل المسلمون بعيد ميلاد عيسي بن مريم ؟
- الإخوان والوهابية بخير (منقول)
- هيئة الدفاع عن المجرم بشهود الزُّور ..حدوتة تتكرر ..
- الجٓهٌر ليس إلا بالإنسان...
- مفارقة :سياسية ..إسلامية ..
- ظروف محمد والإرهاب الديني ..!!!!!
- الشعوب الإسلامية تبذل الغالي والنفيس علي الدين والنتيجة..!!! ...
- تعرّٓفْ علي إسلام اليوم ..!!
- قد جاوز المغيبين المدي (مراسم عزاء في العقل المصري).

المزيد.....


وكالة أنباء العلمانية
- البنتاجون: -موظفو- الدولة الإسلامية يفرون من معقلها في سوريا ...
- الدولة الإسلامية تستعد لقتال متلاحم في أزقة غرب الموصل
- أردوغان: «الإخوان» ليست إرهابية ولن نسلم قادتها الموجودين في ...
- شيخ الأزهر للسيسي: لا نقبل مزاودة على المرجع الشرعي
- خليفة حفتر يثني على دور الرئيس المصري في القضاء على جماعة ال ...
- ولاية برلين ترفض التدخل بالمقررات الإسلامية بالمدارس
- «هنية»: صراعنا مع الاحتلال حول المسجد الأقصى والهوية الفلسطي ...
- جلالة الملك يجري بأكرا مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية غا ...
- شيخ الأزهر: المزايدة في الطلاق الشفوي تجاوز للحد وللحق
- فيديو... -باسم يوسف السعودية- يسخر من ملك سلمان ونجله

المزيد.....
كتب ودراسات
- البارانويا والإسلاموية / ياسين المصري
- وأد العقل المسلم / كامل النجار
- الإسلاميون في مصر المعاصرة / طارق المهدوي
- الطائفية: الجذور والبديل الثوري / وسام رفيدي
- تخلف مصر وتقدم أوروبا..الجذور والأسباب / سامح عسكر
- الإسلام السياسي لم يكن امتداداً للإصلاح الديني بل شكّل قطيعة ... / ماهر الشريف
- الطّائفيّةُ في اللّغة والاصطلاحِ: بحثٌ في الجذور والمرتكزات ... / امبارك حامدي
- الثورة السورية : جذورها، نتائجها ومآلاتها (مقاربة نظرية) / عبد الله عنتار
- تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف / زهير الخويلدي
- ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ... / العفيف الأخضر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عدلي جندي - لقاء خاطف وسبحانه..!