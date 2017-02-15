

عدلي جندي

الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 15:26

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









لقاء سريع مع سبحانه...!

غفوت قليلاً

سمعت صوت ينادي

سبحانك لقد إستجبت سريعاً بحسب وعدك

فإني قريب أجيب دعوة الداع

سبحانك توقفت منذ زمن بعيد عن أرسال أنبيائك و رسلك هداية وحب و رحمة بالعالمين ؟

سبحانه: أخيراً صار العقل حجر الزاوية لمن يؤمن بألوهيته وقدراتي التي أبدعت صنعه

إذن سبحانك لم تعد هناك حاجة إليّ وحي من جديد أو رُسل وأنبياء يرشدون البشرية

سبحانه: تكاثر الدجاجلة من حول كلماتي ..صارت تجارة رائجة ..صنعوا ملابس تجارتهم وألوان عمامتهم ...صار المظهر مقدس ...الغالبية هجرت العقل وإعتنقوا دين السلطان وكأن السلطان ورجال دينه لديهم توكيل رسمي بإسمي

سبحانك تشاهدون ما يحدث بإسمكم وسبحانك تصمت ولا تتدخل

سبحانه : أيها العبد الغبي أفيق لعقلك ولا تطرح أسئلة غبية ترددها الأغلبية .