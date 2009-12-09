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لا اله الا الله/عباس محمد عمارة


عباس محمد عمارة
الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 12:04
المحور: الادب والفن
    


لا اله الا الله/عباس محمد عمارة


1-في وحدتي
أشتاق إليكَ
تطبيقات الفساد
تحاصرني في بلدي
المقتول منذ ولادته

2-من ذَا الذي
يستطيع ان يبرمج وجوده
خارج زمكانه
ليثبت بعد ذلك
إنكار وجودك
غير الذين يسرقون
خيرات المساكين والفقراء
والمشردين والنازحين والمهجرين

3-سجدت الملائكة الى ابينا آدم
الا ابليس
ابى واستكبر
وكانت تنظيراته
روابط مجانية
لاعمال شريرة
يقوم بها السادة المسؤولين

4-العقل منحة الرحمن
يمسح ضغائن
ذاكرة تاريخية
بأنوار معرفة معاصرة
الا....نحن

5-الصلوات
ديون معلّقة
يُسدِّدها الشعب
الى جشع الأغنياء
بعدما كانت
قوائم ضيافة الكريم


6-اروع من....
اتعس من......
سيكون شوط الحياة
يا ع
ر
ا
ق

7-ضاعت المسميات
في حضرة ......
ستكون
المساءلة
العدالة





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عباس محمد عمارة

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عباس محمد عمارة - لا اله الا الله/عباس محمد عمارة