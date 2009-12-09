

عباس محمد عمارة

الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 12:04

المحور: الادب والفن









لا اله الا الله/عباس محمد عمارة





1-في وحدتي

أشتاق إليكَ

تطبيقات الفساد

تحاصرني في بلدي

المقتول منذ ولادته



2-من ذَا الذي

يستطيع ان يبرمج وجوده

خارج زمكانه

ليثبت بعد ذلك

إنكار وجودك

غير الذين يسرقون

خيرات المساكين والفقراء

والمشردين والنازحين والمهجرين



3-سجدت الملائكة الى ابينا آدم

الا ابليس

ابى واستكبر

وكانت تنظيراته

روابط مجانية

لاعمال شريرة

يقوم بها السادة المسؤولين



4-العقل منحة الرحمن

يمسح ضغائن

ذاكرة تاريخية

بأنوار معرفة معاصرة

الا....نحن



5-الصلوات

ديون معلّقة

يُسدِّدها الشعب

الى جشع الأغنياء

بعدما كانت

قوائم ضيافة الكريم





6-اروع من....

اتعس من......

سيكون شوط الحياة

يا ع

ر

ا

ق



7-ضاعت المسميات

في حضرة ......

ستكون

المساءلة

العدالة