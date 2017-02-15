

سامي الذيب

الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 11:13

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









اود هنا ان ارفع قبعتي عاليا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما افصح عن تفضيله لحل الدولة الواحدة بدلا من حل الدولتين.

إن التاريخ سوف يحفظ له هذا الموقف المشرف.

فالنزاع بين الأخوة ليس سببًا لكي يقسموا والدتهم قسمين... وإن فعلوا فسوف يجدوا انفسهم أمام جثة هامدة.

لقد بح صوتنا ونحن نصرخ بأن حل الدولتين ضرب من الجنون في تلك الأرض ... سميها ما تشاء: فلسطين، اسرائيل، كنعان أو بلد المشرق.

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يدعي اليهود والمسلمون بأنهم ابناء عمومة تربطهم اواصر القرابة بالنبي ابراهيم

آمنا بتلك الخرافة أو لم نؤامن، لا احد يمكنه ان ينكر بأنهما قرابة على مستوى اللغة في كل تلك المنطقة: عبرية سريانية عربية.

وأن القرآن ذاته مأخوذ بنسبة 80% على الأقل من المصادر اليهودية

لا بل أن هناك من يؤكد لك بالدليل والبرهان بأن مؤلف القرآن هو في حقيقته حاخام يهودي مسطول. انظر في هذا الخصوص طبعتي العربية للقرآن https://goo.gl/72ya61

وتلك المنطقة تقلبت بهم الأحوال: فتارة وثنيون، وتارة يهود وتارة مسيحيون وتارة مسلمون

وكما يقول المثل: اللي يجوز امي نقول له يا عمي.

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عندي اصدقاء وصديقات من الخليل. مسلمون

اعزهم معزة الأخ للأخ

واهل الخليل معروف عند بعضهم، وربما اكثرهم، التزمت الديني ومتفشي فيهم الفكر الداعشي بكثرة

ونفس الأمر في غزة

ولكن هل تعرف بأن اهل الخليل وغزة كانوا قبل مجيء صلاح الدين غازيا لتلك المنطقة مسيحيين. وبسبب الضغوطات بأشكال مختلفة وفرض الجزية عليهم "وهم صاغرون" (حسب عبارة القرآن) تحولوا للإسلام، ولأبشع انواع الإسلام، ويدعون في مساجدهم ليلا نهارا على اليهود والنصارى: ربنا رمل نساءهم ويتم اطفالهم.

وهناك من يؤكد لك ويحلف لك بالطلاق ثلاثا بأن آل سعود هم أصلا يهود، وها هم اليوم مصدر التطرف والإرهاب الديني في كل منطقتنا والعالم ويدعون في جوامعهم ليلا نهارا على اليهود والنصارى: ربنا رمل نساءهم ويتم اطفالهم.

وكلهم يكررون يوميا 17 مرة هذه الصلاة المشؤومة المشحونة بالكراهية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم (اليهود) ولا الضالين (النصارى) --- وفقا للغالبية العظمى من المفسرين...

وهو ما يعلم في روضات الأطفال والمدارس والجامعات والجوامع في طول وعرض الدول العربية والإسلامية ... وحتى في الدول الغربية بين الجاليات المسلمة ....

ومن يزرع الكراهية ماذا ينتظر إلا الدمار وخراب الديار؟

ارجعوا لعقولكم، هداكم الله!

أنظر في هذا الخصوص كتابي: الفاتحة وثقافة الكراهية، مجانا من موقعي https://goo.gl/Dq4As7 وورقيا من امازون https://goo.gl/2Wmexe

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ولو رجعنا إلى زمن قريب إلى اروبا لوجدنا التناحر الديني على أوجَّه. فهل تعلم أن أول حروب اطلق عليها اسم "الحروب الدينية" وقعت بين الكاثوليك والبروتستانت في سويسرا؟ نعم في سويسرا... بلد الأمان والسلام والصليب الأحمر. ففي هذا البلد وفي اوروبا كان يسود بين الكاثوليك والبروتستانت وضع لا يختلف عن الوضع الحالي بين السنة والشيعة في العراق وسوريا وباكستان. ويكفي لنا هنا ذكر "مذبحة سان بارتيليمي" Massacre de la Saint-Barthélemy التي حدثت في فرنسا عام 1572 والتي ذبح خلالها ما يرقى إلى 30 ألف بروتستانتي فرنسي خلال أيام قليلة معدودة على يد السلطات الكاثوليكية “والمتعصبين من الكاثوليك” بأبشع وسائل القتل كان الهدف منها القضاء على البروتستانت تماماً. وهل تعلم أن البروتستانت في سويسرا وغيرها قاموا بكسر التماثيل والصور والصلبان في الكنائس تماما كما تفعل داعش في العراق وسوريا؟

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كيف اصبحت سويسرا واروبا منطقة أمان يتعايش فيها الكاثوليك والبروتستانت دون أي مشاكل ويتزاوجون من بعضهم البعض؟

على من يريد ان يعم السلام في بلادنا تعيسة الحظ عليه ان يتعلم من التجربة الأوروبية والسويسرية.

وللعلم فإن مساحة سويسرا قرابة 40 الف كيلومتر مربع وعدد سكانها قرابة 8 ملايين، ويتعايش فيها اربع مجموعات لغوية (المان - وهم الغالبية - وفرنسيون وايطاليون ورومانش) ويحكمها نظام فدرالي يجمع بين 26 مقاطعة، ولكل مقاطعة حكومتها وبرلمانها وعلمها وقوانينها ونظامها الضريبي، وتسود فيها مجموعتان دينيتان: الكاثوليك والبرتستانت ... ولكن كل تلك التقسيمات اللغوية والدينية والجغرافية تحتكم إلى دستور فدرالي يضمن الحرية الدينية الكاملة بفضل دستور عام 1874 حيث تم استبعاد الدين عن السياسة والسماح لكل شخص بتغيير دينه في عمر 16 سنة وحذف المحاكم والقوانين الطائفية ... والسماح بالتزاوج بين الطوائف ... والإعتراف بالمساواة التامة لجميع افراد المجتمع مهما كانت ديانتهم ... لا بل وحد المقابر بين الكاثوليك والبروتستانت... اقتناعا من المشرع السويسري بأن التعايش بين الاموات هو أفضل وسيلة للتعايش بين الأحياء.

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في تلك المنطقة ... سميها ما تشاء: فلسطين، اسرائيل، كنعان أو بلد المشرق ... لا مكان لدولتين... بل لدولة واحدة ... على شرط...

على شرط ان يتبعوا السبيل الذي اتبعته سويسرا:

استبعاد الدين عن السياسة

والسماح لكل شخص بتغيير دينه في عمر 16 سنة

وحذف المحاكم والقوانين الطائفية

والسماح بالتزاوج بين الطوائف

والإعتراف بالمساواة التامة لجميع افراد المجتمع مهما كانت ديانتهم

وتوحيد المقابر

وهذا يعني التخلي عن مفهوم "اسرائيل دولة يهودية" ومفهوم "فلسطين دولة اسلامية".

وتخلي كل مجموعة عن تعاليمها الدينية البغيضة

وتغيير المناهج التعليمية التي تزرع البغضاء

وإن اراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيق دولة واحدة في فلسطين - اسرائيل عليه أن يفرض على اليهود والمسلمين هذه الشروط فرضا.

ولكن على كل من اليهود والمسلمين الإقتناع أولا بأن هذه الشروط هي شروط بقاء أو فناء... ليس فقط في فلسطين - اسرائيل ولكن في كل العالم العربي والإسلامي.

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بصفتي رجل قانون من اصل فلسطيني ومهتم بالشريعة الإسلامية ومترجم للقرآن للفرنسية والإنكليزية والإيطالية ومترجم للدستور السويسري لللغة العربية ومقيم في سويسرا منذ عام 1970 وعارف بخفايا سويسرا، اضع خبرتي تحت تصرف القائمين على الأمور في اسرائيل وفلسطين.

وأنا على اتم الإستعداد للمشاركة في وضع دستور ينقل منطقتنا من حالة الحرب والدمار إلى حالة السلام والأمان والإزدهار.

وما اتبرع به لمنطقتي اتبرع به لكل دولة اخرى من الخليج إلى المحيط.

وحتى إن لا اشارك في وضع الدستور، احفظوا عني الشروط التي ذكرتها اعلاه إن كنتم تريدوا ان تكون بلادكم بلاد سلام وازدهار... وليس بلاد دمار.

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النبي د. سامي الذيب

مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com

طبعتي العربية وترجمتي الفرنسية والإنكليزية للقرآن بالتسلسل التاريخي: https://goo.gl/72ya61

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