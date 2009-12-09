

ناصر البدري

الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 04:36

المحور: الادب والفن









(Gnga)



هو الآن زاهلٌ في "Gnga "

يتأهب لحجته الأولي

قابعٌ بين كفي رسولٍ كريم

" كتاب وحيد"

علّه يستطيع ما لم يستطعه الغريب

يري ما لم يره العاشق

ربما ينجح في عبور البحر

والصحراء

والأسلاك الشائكة

وينام بعد ليلةٍ أو ليلتين بين كفيها

كفيها اللتين آلفهما عن بعد

هناك في " Gnga "

اسمع الآن دقاته من هنا

يأتيني صوته كصوت رفيقٍ قديم

هناك

حيث وضعتَه - كقيمةِ مضافة - بين دفتي كتاب

قديم ِ وفقير ، ورديء

عل يصبح للمنتَج سعرٌ

وفائدة

فإن لم يكن

فحسبه أن اليد التي سوف تلقيه أخيراً في سلة المهملات

هي لها.



القاهرة : ناصر البدري

Gnga : مقهي بوسط المدينة يرتاده الفلسطينيون بشكل خاص