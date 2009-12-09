أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - شاكر الناصري - عن العراق، ونظام المحاصصة الطائفيّة الذي يجب اسقاطه


اخر الافلام











المزيد.....

عن العراق، ونظام المحاصصة الطائفيّة الذي يجب اسقاطه


شاكر الناصري
الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 04:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لا بأس من التكرار!

كتبت سابقًا، وكتب الكثير من العراقيّين عن الوضع العراقيّ المزريّ والمترديّ حد صعوبة التكهن بمخرجاته القادمة.

فمنذ سقوط النظام البعثيّ الفاشيّ والعراق يعيش على وقع جحيم متواصل، يحرق الأخضر واليابس. فالآمال التي رُوج لها عن الديمقراطيّة والحريّة والرفاه مع صواريخ البوارج الأمريكيّة التي دكت بغداد في 2003، ما هي إلّا كذبة كبيرة وخديعة لتبرير احتلال البلاد وتدميرها.
نحن الآن ازاء نظام سياسيّ يحكم العراق، ولأنه من مخرجات الاحتلال وافرازاته، فهو نظام يقوم على أساس المحاصصة الطائفيّة والسياسيّة، وتحتكر قواها النافذة، أو المساندة كلّ شيء! مقدرات الدولة، الوظائف العامة، الإستئثار بالسلطة، التحزب، تعزيز النزعات الطائفيّة والقوميّة، الهيئات المستقلة جدًا، وأمتلاك قرار الحرب، مليشيات مسلحة يصعب عدها، المتاجرة بالسلاح والمخدرات والعمالة الصريحة لدول الجوار.

هذه القوى التي تدير نظام المحاصصة، وبدعم أمريكي، وإيراني تمكنت من تشريع دستور للعراق، الدستور الذي يقر التقسيم والخراب والتناحر الطائفيّ ويدفع الجميع للبكاء على أطلال دولة مدنيّة، أو علمانيّة كان لها بعض الحظوظ في عراق ملتهب! ربّما، لن ينشغل الكثير بالحديث عن تفصيلات كهذه، وهذا ما لمسناه، بل سينشغلون بالحديث عن الحقوق والحريات التي أقرها الدستور، لكن القوى التي شرعته كانت الأسرع في إنتهاك بنوده وحدوده!

منذ أن تسلمت القوى الحالية السلطة في العراق وهي تواجه أزمة، بل أزمات متلاحقة، حروب، فساد، إنتهاكات، تهجير، سطوة مليشيات، نزعات تقسيميّة، بطالة متأصلة، فقر متزايد، موت مجاني، أمية مستشرية....الخ رغم الميزانيات المهولة، أو الإنفجارية التي يتم رصدها في كل عام!

أين الخلل؟

الخلل واضح جدًا، في قوى السلطة التي تحتكم على الأمور في العراق، وليس في مكان آخر. فهذه القوى فشلت في تقديم برنامج لبناء الدولة في العراق، وهذا فضح بؤس برامجها السياسية التي نادت بها قبل الاطاحة بنظام البعث الفاشيّ. إلّا في قضايا تعزيز النعرات القوميّة، التحالف الكردستانيّ، والنعرات الطائفيّة البغيضة جدًا، التحالف الوطني الحالي وقوى الإسلام السياسيّ في شقه الشيعيّ، أو تحالفات الشمعة، أو تلك التي سبقته، لأنها كانت التجسيد الحي لوجود قوى طائفيّة تثأر من ظلم سابق، وتحقق مشروع دولة إسلاميّة على غرار دولة الفقيه في إيران.
الآن، نحن أمام، واقع جديد، رغم كلّ البؤس والانهيار الذي يحمله، لكنه تجسيد عمليّ وصريح للواقع العراقيّ.
قوى السلطة تتصارع فيما بينها، من أجل السلطة والامتيازات والمغانم وحماية الفساد والنوفذ وتقاسم السلطة.

الشعب يغرق في متاهات الجوع والبطالة والتشرد وحرائق الحروب المتواصلة والأمية وفقدان الضمان الصحي وتزايد نسب الضرائب والمخدرات والنزعات العشائرية..الخ
عمليًا، ومنذ عدة سنوات، إن لم أقل منذ سقوط نظام البعث الفاشيّ، أثبتت قوى السلطة فشلها في تحقيق الاستقرار والأمن وضمان حياة الناس ومعيشتهم اليوميّة. هذا الفشل سيتواصل، وكلّ المبررات التي تقدم، الحرب، والإرهاب، وداعش، هي مبررات وهمية لاتهدف إلّا لفرض المزيد من الضياع والتشتت على العراقيبّن.

إلى متى يمكن تحمل وضع كهذا؟
القضية تتعلق بالوضع الاجتماعي وبتطور القوى الثوريّة في العراق. حتى هذه اللحظة كلّ محاولات اصلاح الوضع السياسيّ تصب في صالح قوى السلطة، وحتى القوى التي أعلنت عصيانها، وحشدت التظاهرات، رغم انها شريكة اساسية في الحكم الطائفيّ، فانها تهدف للسيطرة على حركة الشارع العراقيّ وعلى القوى التي يمكن أن تبرز فيه. القوى التي تنضوي تحت راية المدنيّة أو تحت رايات أخرى عليهاى تقديم البديل السياسيّ والخروج من شرنقة السلطة وقواها.

العراق تحت سطوة حكم طائفيّ فاسد، وإجراميّ، يجب إسقاطه.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
شاكر الناصري

إجمالي القراءات: 1,095,285
المقالات المنشورة: 193
- الصّحوة الإسلاميّة: السّلطة والطائفيّة
- صرخة رفض
- ديمقراطيّة عالم اليوم!
- تنّورة قصيرة
- أسئلة ما بعد الموصل
- عن الحبّ وأشياء أخرى
- المسكوت عنه: تجنيد المرتزقة في العراق!
- العلمانيّة والإصلاح ومقتدى الصدر
- مثلك تماماً، لست ممتعصاً من دفقِ سردك
- خداع السلطات الحاكمة!
- عن سعادة الإمارات وتسامحها!
- قانون اللجوء الجديد: يوم أسود في الدنمارك!
- باعة الوهم!
- الطائفيّة وأتباعها!
- الاعترافات المتأخرة للحكومات الأوربية!
- ليلة الجحيم الباريسيّ: العالم في مواجهة أزماته!
- أوهام التمسك بقوى السلطة الطائفيّة
- التظاهرات: القطيعة مع السلطة، ودور الشيوعيّة واليسار
- أزمة اللاجئين: حكومة اليمين، عار الدنمارك!
- لَستُ معلماً لأحد ولن أكون!

المزيد.....


أخبار عامة
- جون ماكين: إدارة ترامب في حالة اضطراب
- مظاهرات مناهضة لترمب بعدة مدن أميركية
- تواصل الجدل في الصحافة العربية بشأن الموقف الأمريكي من -حل ا ...
- صدور كتاب -أوراق توما توماس- عن موقع الناس الالكتروني
- العلاقة مع موسكو.. عقدة ترمب وإدارته
- كوريا الشمالية ترفض شروط ماليزيا لتسليم جثة نام
- ماكين: استقالة فلين تكشف فوضى إدارة ترمب
- معارك بذمار وإب والجيش يواصل التقدم بالساحل
- باكستان تعلن قتل مئة مسلح بعد تفجير المزار الصوفي في السند
- 1.5 مليون نازح عراقي عادوا إلى مدنهم منذ عامين

المزيد.....
كتب ودراسات
- عرض موجز لكتاب: النظام القديم والثورة الفرنسية / خليل كلفت
- أطروحات ماركس حول فلسفة - فيورباخ - 1845 / عبد الجبار نوري
- ترومب متمرد على الليبرالية الجديدة ام مواصل لأسوأ تقاليدها؟ / سعيد مضيه
- فهد بين عامي 1942 و 1946 / عادل حبه
- حوار بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر الوطني العاشر / رائد فهمي
- عن الديموقراطية – كارل بوبر / إبراهيم جابر أبوساق
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 (2) / ثابت حبيب العاني
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 / ثابت حبيب العاني
- تاريخ البابوية القبطية المبكر-ترجمة عبدالجواد سيد / عبدالجواد سيد
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - شاكر الناصري - عن العراق، ونظام المحاصصة الطائفيّة الذي يجب اسقاطه