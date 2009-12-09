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هؤلاء يقتلوكم مثل الذي يقتل عصفورين بحجر واحد!!


فهد السامرائي
الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 04:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


نحن لن ولم نختلف ابدآ
على ان من يتربعون على عرش السلطة ويمسكون زمام الامور جميعهم سفلة وساقطون وسارقون وحرامية واولاد سطعش كلب وكلبة
ولا يختلف بهذا الشي عراقيان عاقلان ابدآ
لكن عندما يحبكوها ويطبخوها اولاد الساقطة طبخة خبيثة ويضربون عصفوران بحجر واحد
يفرقون ابناء الشعب الواحد الى ستين فلقة
بتصريح او لقاء صحفي واحد
سياسي الشيعة ليس اكثر عهر وكذب ونفاق من سياسي السنة
لكن بعد كل تفجير وبعد كل حادث يقع في بغداد ومحافظات الجنوبية
يظهرون يتباكون على ان الخلاية النائمة التابعة لداعش هم من فعل هذا الشي!!
وتبدأ صفحات الفيسبوك وابواق الطائفية والاعلام بالعزف على هذا الوتر
بعدها تقوم صعاليك الحكومة بعتقالات عشوائية للناس العزل من ابناء المكون السني لان السنة في نظر الحكومة وافراخا جميعهم داعش!!
بما انا تعدينا تلك المرحلة التي كنا نشرح بها دائمآ ان هدف داعش وماعش واخواتها واباها واحد هو قتل اكبر عدد ممكن من العراقيين
لذلك نحب ان نقول يا ابنا الشعب الفاين حظه كفاكم غباء وستهتار وحماقة بعد كل حادثة او تفجير تزهق به ارواح ابنائنا بغير حق
تلعنون وتسبون اخوانكم وتحملوهم ذنب لم يرتكبوه
عندما ضربوا عصفوران بحجر واحد كما قلنا قبل قليل
هدفهم من هذا قتل الشبهات والشكوك التي وجهت ضدهم وبعدها تطويل عمر الطائفية اكثر واكثر
جميعنا يعلم ان الصراعات بالعراق هي بين الاحزاب والسياسيين ليس بين ابناء الشعب
لكن بسبب الغباء والستحمار والتفكير الدموي المحدوت الذي يتمتع به البعض تنتقل تلك الطائفيه بين ابناء الشعب وتحدث الكوارث وتبقى النار مشتعلة
افتحوا عقولكم لقد جزعنا ونحن ننادي وننصح ونشرح يااغبياء والاغبياء منكم براء!!!
فهد السامرائي
وهم عفية .





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فهد السامرائي

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - فهد السامرائي - هؤلاء يقتلوكم مثل الذي يقتل عصفورين بحجر واحد!!