

إشكالية العقل الديني بين المحلل والمحرم في الجنس والحب !شاهينيات 1310

محمود شاهين

الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 04:31

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







ما لا يصدقه عقل بشري أن تقتل فتاة أو زوجة لمجرد مشاهدتها تتحدث أو تجلس إلى شخص ما ، ليذهب عقل الرائي أو الواشي إلى ما هو أبعد من التحدث والجلوس ، يذهب فورا إلى الشرف الذي ربطه العقل الذكوري بفرج الأنثى دون ذكر الرجل . فالأخير يبيح له المجتمع وحتى الدين ما لم يبحه للمرأة . وكم من رجل يفتخر بين أصدقائه بكم النساء اللواتي طارحهن الغرام ، وكم من شاب فعل الأمر نفسه بين أصدقائه وحتى أبويه ! والغريب والعجيب أن يقدم أحد هؤلاء (الدونجوانيين) على قتل أخته أو ابنته أو زوجته لمجرد الشك في أنها على علاقة ما بشخص ما ، متجاهلا أن النساء اللواتي عاشرهن بنات بشر لهم شرفهم أيضا ! والمأساة التي لا يتقبلها العقل أن يجد القاتل قانونا يحميه من العقاب الشديد ، ويطبق عليه عقابا مخففا قد لا يتجاوز السجن لبضعة أشهر في بعض الأحيان .

كم هي مظلومة المرأة في مجتمعاتنا ، لا أحد يرحمها وكأنها ليست إنسانة لها حقوق إنسانية ، بل الحد الأدنى من الشروط الإنسانية . ولو أننا أردنا أن نشرّح بنية هذا العقل لمعرفة الأسس التي قام عليها لوقعنا في حيرة من الأمر، بين ما هو مورّث من الدين وما هو مورث من المجتمع القبلي .

عُرف تعدد الزوجات والجواري منذ أقدم العصور ، إذ تروي التوراة عن سليمان ( الملك عند اليهود والنبي عند المسلمين ) أنه تزوج من 700 امرأة وكان لديه 300 جارية . وسليمان هو أبن داود من زوجته المختطفة من زوجها اوريا الحثي ، التي رآها الملك داود تستحم على سطح بيتها، فاشتهاها، فأمر بأن يوضع زوجها في مقدمة الجيش لكي يقتل في الحرب ، ليحظى داود بجمالها !

ولو أننا ذهبنا إلى الإسلام لوجدنا أنه أباح الجنس وربما بما لم يبحه دين آخرعلى الإطلاق ، حتى أنه أجاز البغاء للفتاة :

" ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا " (النور 33) الآية تشير بشكل غير مباشرإلى حق الفتاة في البغاء إن أرادت ، وإلى حقها في التحصن ، وبالتأكيد إلى حقها في الحب الذي يعتبرأحد أهم شروط التحصن ! فليس هناك تحصن دون حب قد يتبعه زواج !

وقد يقول لنا معترض : إن الآية نزلت في جارية أرغمها مولاها على البغاء ليتكسب من ورائها . فهي تقتصر على الجواري، ولا تنطبق على بنات الناس ! لهذا المعترض نقول : وهل الجواري من الفتيات لسن بنات ناس ؟

النبي محمد رحل عن تسع نساء . وقد أباح النص الديني للنبي من النساء ما لم يبحه لرجل آخر قط .

ثلاثة من الخلفاء الراشدين تزوجوا من تسع نساء ، غير الجواري بالتأكيد ، هم : عمر وعثمان وعلي. أبو بكر تزوج من أربع حسب بعض المصادر . وننوه هنا إلى أن العديد من أمراء وخلفاء المسلمين هم أبناء جواري .

هارون الرشيد اقتنى 300 جارية . حسب بعض المصادر وأكثر حسب مصادر أخرى .

المتوكل اقتنى 3000 جارية !

جواري الحروب في الإسلام بمئات الآلاف ، وجميعهن مباحات للخلفاء وأمراء الحروب وبعض المحظيين من قادة الجند.

وحتى مسألة مثنى وثلاث ورباع حسب الإسلام وحسب ما ذكرنا أعلاه تبدو قابلة لتأويلات مختلفة : فالأرقام تشير إلى تسع نساء ، ولهذا نرى الخلفاء الراشدين تزوجوا من تسع أو ماتوا عن تسع . وقد يحتمل النص تأويلا على سبيل الكثرة ( تزوج من اثنتين ثلاث عشرة أومائة إن شئت ) شريطة أن تعدل ! وإلا فواحدة ! والحق إن أحدا لم يعدل ولم يكتف بواحدة !

ولو أننا ذهبنا إلى آيات حد الزنى في النص الديني لما وجدنا إطلاقا آية تشير إلى رجم الزانية أو قتلها. نجد آية تشير إلى جلد المحصنة مائة جلدة وغير المحصنة إلى نصف العدد. وقد اشترط النص الديني أربعة شهود لإثبات فاحشة الزنى ، وإذا لم يأت الواشي بهذا الإثبات فسيقام عليه الحد بأن يجلد ثمانين جلدة "

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " ( النور4) ومن يستطيع أن يأتي بأربعة شهداء شهدوا واقعة الزنى ؟ حتى في بيت دعارة قد لا يحدث هذا الأمر . فماذا نقول لقاتلي أخواتهم أو زوجاتهم في زمننا . هل أنتم مع الدين أم ضده ؟ وإذا كنتم تتصرفون حسب أعراف اجتماعية قبلية ، فلماذا الدين إذن ؟

صحيح أن الدين أباح للرجل ما لم يبحه للمرأة ، لكنه لم يقتلها ، كما أنه أباح لها الحق في الحب لكي تصون نفسها وتحصنها ، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر .

نحن بالتأكيد أمام اشكالية عقل مبني على فهم خطأ ومفاهيم خاطئة لا يتقبلها العقل المعاصر .

ولا يسعني في ختام هذه المقالة إلا أن أترحم على أرواح شهيدات الحب عبر الأزمان ، اللواتي قتلن ظلما وغدرا . تفيد المصارد في الأردن أن 35 فتاة وسيدة قتلن في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي ، رميا بالرصاص أو طعنا بالسكاكين أو ضربا أو حتى حرقا ! يا للفظاعة !

محمود شاهين









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