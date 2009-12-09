

علي غازي جواد

الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 00:55

المحور: الادب والفن









عن النافذة المفتوحة الأخيرة ، التي تنصت للدروب البعيدة.

عن البيوت المهجورة ، التي تضربُ نوافذَها الرياحُ بحزنٍ.

عن انتباه الأشياء ..

عن جمالية نظرتكِ الوحشية الى داخلك .

عن كلمة حبٍ في قنينة تطوفُ المحيط.

عن تمردنا على الجسد ، تلك الكينونة الصغيرة التي لا تكفينا .

عن عربة الشِعر القديمة ، التي تقودها أحصنة متعبة.

عن الدموع التي تفقد معناها ولا تملكين سواها .

عن المثلث الأغريقي(1) .. بالرغم من اني أحب مثلثك الأغريقي اكثر .

عن كلماتك التي لا أضعها في مكتبتي حيث النسيان ، بل في قلبي حيث الجحيم.

عن الشيء الذي ينبض فيّ .. كأنه المطر.

عن الجزء الذي ينمو مني كأنه الحرب .

عن الفجر الذي يتوقف عند عتبتك وينحني : أخرجي أميرتي ليبدأ النهار.

عن بوكوفسكي وامرأة فاتها أوانُ الشعر والحب(2).

عن غروتوفسكي وسلاحه(3) ، وتشوانغ تزو وحلمه(4) .

عن الأثقال التي نحملها ، تلك التي تجعلنا نفشل في الطيران كل مرة .

عن ورقة فارغة ، نعدو عليها أنا وأنتِ .. نبحث عن زاوية البداية.

عن طفل تحت الأنقاض ، يبكي في نومه : ماما أخرجيني من هنا .

عن اللقالق التي تحمل الجثث .. توزعها على بيوتنا .

عن نيزك ينتظر الاصطدام.

عن حروف نتقاسمها.

عن أحزان لا يمكن هزيمتها .

عن موسيقى ضاحكة تبكيني.

بالنيابة عن سيوران وبيسوا وعن دالي وديلاكروا .

بالنيابة عن كل شيء .. اكتب اليك ، كلمات تشبه الوجع حين يهبط بمظلته .

كلمات تمنح دمعة .. دمعة وحيدة باقية .

لا تطفئي الشموع التي أراكِ بها.

لا تئدي الحلم في مهده.

اِبْقَيْ حيّة .

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(1) المثلث الإغريقي : كافافي ، ريتسوس ، كازانتزاكي .

(2) بوكوفسكي : اعتقد ان امرأة لم تفتح ساقيها طوال خمسة وثلاثين عاماً .. سيكون قد فاتها أوان الشعر والحب .

(3) غروتوفسكي : في الحياة المسألة الأولى هي أن كيف تكون مسلحاً ، في الفن أن كيف تكون منزوع السلاح .

(4) تشوانغ تزو .. حلم أنه فراشة ، وعندما استيقظ ، لم يدر إذا ما كان بشراً حلم أنه فراشة ، أو انه فراشة تحلم الآن أنها انسان .