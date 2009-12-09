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ورقة فارغة


علي غازي جواد
الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 00:55
المحور: الادب والفن
    


عن النافذة المفتوحة الأخيرة ، التي تنصت للدروب البعيدة.
عن البيوت المهجورة ، التي تضربُ نوافذَها الرياحُ بحزنٍ.
عن انتباه الأشياء ..
عن جمالية نظرتكِ الوحشية الى داخلك .
عن كلمة حبٍ في قنينة تطوفُ المحيط.
عن تمردنا على الجسد ، تلك الكينونة الصغيرة التي لا تكفينا .
عن عربة الشِعر القديمة ، التي تقودها أحصنة متعبة.
عن الدموع التي تفقد معناها ولا تملكين سواها .
عن المثلث الأغريقي(1) .. بالرغم من اني أحب مثلثك الأغريقي اكثر .
عن كلماتك التي لا أضعها في مكتبتي حيث النسيان ، بل في قلبي حيث الجحيم.
عن الشيء الذي ينبض فيّ .. كأنه المطر.
عن الجزء الذي ينمو مني كأنه الحرب .
عن الفجر الذي يتوقف عند عتبتك وينحني : أخرجي أميرتي ليبدأ النهار.
عن بوكوفسكي وامرأة فاتها أوانُ الشعر والحب(2).
عن غروتوفسكي وسلاحه(3) ، وتشوانغ تزو وحلمه(4) .
عن الأثقال التي نحملها ، تلك التي تجعلنا نفشل في الطيران كل مرة .
عن ورقة فارغة ، نعدو عليها أنا وأنتِ .. نبحث عن زاوية البداية.
عن طفل تحت الأنقاض ، يبكي في نومه : ماما أخرجيني من هنا .
عن اللقالق التي تحمل الجثث .. توزعها على بيوتنا .
عن نيزك ينتظر الاصطدام.
عن حروف نتقاسمها.
عن أحزان لا يمكن هزيمتها .
عن موسيقى ضاحكة تبكيني.
بالنيابة عن سيوران وبيسوا وعن دالي وديلاكروا .
بالنيابة عن كل شيء .. اكتب اليك ، كلمات تشبه الوجع حين يهبط بمظلته .
كلمات تمنح دمعة .. دمعة وحيدة باقية .
لا تطفئي الشموع التي أراكِ بها.
لا تئدي الحلم في مهده.
اِبْقَيْ حيّة .
................
(1) المثلث الإغريقي : كافافي ، ريتسوس ، كازانتزاكي .
(2) بوكوفسكي : اعتقد ان امرأة لم تفتح ساقيها طوال خمسة وثلاثين عاماً .. سيكون قد فاتها أوان الشعر والحب .
(3) غروتوفسكي : في الحياة المسألة الأولى هي أن كيف تكون مسلحاً ، في الفن أن كيف تكون منزوع السلاح .
(4) تشوانغ تزو .. حلم أنه فراشة ، وعندما استيقظ ، لم يدر إذا ما كان بشراً حلم أنه فراشة ، أو انه فراشة تحلم الآن أنها انسان .





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علي غازي جواد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - علي غازي جواد - ورقة فارغة