

رائدة جرجيس

الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 00:55

المحور: الادب والفن









لم أشكو

فاني لم أبحث

موجةٌ والقرارُ ساحلٌ منسي

لا تهدم ابراج العنب

فالعقارب جانحةٌ

الموتُ نخاسةُ النٓفس

صليب ُ الخلاصِ عاجٌ في جيدي

ًوفي يدي شمعدانٌ

على حافةٍ الصفر

هوةٌ سحيقة

لاغير حفيف الافاعي

يقترب الصوت

أركلُها بمهماز المي

في جانب الصفر

ممرٌ

وزخات مطرٍ أسود

سارقصُ من غير مظلةٍ

فالمطرُ لُعبتي

فالمطرُ لعبتي





