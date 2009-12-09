

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 00:54

المحور: الادب والفن









1

((زعاطيطُ )) العراقِ أتوا بِداعِشْ

كذلكَ في القديمِِ جَنَتْ بَراقِشْ



أتوْنا مِن كُؤوسِ البَغْي ليلاً

ومن ظلُماتِ حاناتِ الفواحشْ



وجاء الحقدُ يقطرُ مِن يدَيهِم

هو الإسلامُ فيهم ..لا تناقشْ



حَميرٌ بيدَ أنَّهم وُحوشٌ

ولكنْ دأبُها لثمُ الحشائشْ



أردْنا أنْ يكُونوا خيرَ قومٍ

وأيَّ الخيرِ يُصْنَعُ (للكدايشْ)



ولكنْ ويلَهم قد جاءَ حشدٌ

بصرختِه يردّدُها الصَّدى :...... كِشْ



2



فلا باركَ الرَّحْمانُ غايَةَ عُصْبَةٍ

رَأَتْ أنَّ في بَيْعِ البِلادِ نَوالَها



تُساوِمُ أُخْراها بِدُنْيا دَنِيْئَةٍ

فباعَتْ بِلَثْمِ الْعاهِراتِ عِقالَها



فتَعْساً لأبْناءٍ يَتامَى بِكَنْفِهِمْ

وأَخْيِبْ بِنِسْوانٍ أَرَاهُمْ رِجالَها



سَيَشْهَدُ للأجْيال شعري بأنَّهُمْ

لأَسْوَأُ مَنْ ساسَ البِلادَ ودالَها



فَلَمْ يَبْقَ مَنْ رامَ الأَذَى لِبِلادِنا

عَلى يَدِهِمْ إن شاءَ إلاّ وَطالَها





3



عجِبتُ لمَنْ كانَ العراقُ بِلادَه

يخونُ ، ويرْضى أن يكونَ عَميلا



أَلَا لَيْتَ مَنْ خانَ الْعِراقَ وَباعَهُ

يَعِيْشُ طَوِيْلاً .. كَالْحِمارِ ذَلِيْلا



وَلَا يَرْتَوِيْ وَالْمَاءُ يَمْلأُ بَطْنَهُ

وَيُصْبِحُ مَشْلُوْلاً ، وَعَزَّ مُعِيْلا



ألا فانزلوا أقسى القصاص ولا تروا

إلى رحمةٍ بالخائنين سبيلا



فكلُّ مكانٍ ليس فيه أراذلٌ

كَهُمْ سَوفَ يَغْفُو في الأمانِ جَميلا