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|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - مصطفى العمري - لا عقل مع الايمان المطلق ..قوة التدين تطيح بقوة العقل
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لا عقل مع الايمان المطلق ..قوة التدين تطيح بقوة العقل
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|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - مصطفى العمري - لا عقل مع الايمان المطلق ..قوة التدين تطيح بقوة العقل