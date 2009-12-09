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الحياة اليومية


صادق البصري
الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 22:07
المحور: الادب والفن
    


الحياة اليومية

أن تمضي حزيناً صاحياً
خير لك من أن تأووب ثملاً
انا ايضا اؤوب الى مأواي
أووب حزينا صاحيا
نديمي
شارع صغير بائس
تنبت القمامة على ضفافه
شارع رتيب
كشهور الصيف هنا
شارع يئن
كالليل المهان
الليل الذي ليس له صورة
شارع ذو جدر عارية
حدائق بلدية خالية
من الأزاهير
شارع يسرح فيه المتسولون
الذين لاجدوى منهم
هي الحياة اليومية ..


صادق البصري / بغداد





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صادق البصري

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