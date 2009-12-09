التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - صادق البصري - الحياة اليومية
|
|
الحياة اليومية
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
يقين العم عبد النبي ..
- نوافذ ..
- أحلام عباس زوره
- جميلة وخياط الخزف ..
- من داروين الى ماركس .. أسرار اليقظة الأنسانية !؟
- نازحون ضمن خارطة وطن ..
- قصص قصيرة ملونة .. (2)
- عيد جميل ..
- تحولات ..
- سارة زهور .. وحدي المساء أقدم من عويلي
- لقطات ملونة ..
- نثار حلم ..
- حوار العالم السفلي .. صادق البصري سطر مطر.. حاوره حسين علي ي ...
- أنا هنا منذ الآف العذابات ..
- أوطان تشد الحقائب ..
- رهان الموت المجيد ..
- وحيد كما الجذور ..
- فراشات الليل ..
- قل بأسم الله وأشرب كأسك ..
- مشهد بلون العتمة ..
المزيد.....
- “أحداث أنفو” تنشر البرنامج المفصل للمنتدى البرلماني الدولي ا ...
- جلالة الملك ورئيس جمهورية غانا يترأسان مراسم التوقيع على 25 ...
- حلوى الاوسكار والفرنسي الطائر في أفضل صور هذا الاسبوع
- القنصل الفرنسي:”المغرب وفرنسا رفيقا سلاح في محاربة الإرهاب” ...
- البام يتهم البيجيدي بتعطيل الدستور
- حلوى الاوسكار والفرنسي الطائر في أفضل صور هذا الاسبوع
- حفل استقبال رسمي على شرف جلالة الملك بأكرا
- نائب الرئيس الغاني: زيارة جلالة الملك لجمهورية غانا تكتسي أه ...
- افتتاح مقبرة نخت آمون أمام السياح بجنوب مصر
- مترجم مغربي: الترجمة الإبداعية تحتاج لجرعة -خيانة-
المزيد.....
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - صادق البصري - الحياة اليومية