

ال يسار الطائي

الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 20:56

المحور: الادب والفن









كل جرمي ، اتأمل الازهار

وانادي...لاتطوقوها بالاسوار

قيدوني ...وسوروها !!

واشاعوا في الطرق...

هذا من حرق المدن

هذا نيرون ، هنا روما

هو ذا آلهة النار

ارجموه

اصلبوه

انثروا اشلاءه في الديار

فاكرموني ثلاثا :

مشنقة قطع حبلها برقبتي

وسوط هرأه ظهري

وقيد تصدئ من دمي.....

وأنا لم اعد أنا !!

تجمدت !!!

قيدا ، واسوار ........

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ال يسار الطائي