

كمال التاغوتي

الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 18:04

المحور: الادب والفن









يَــا جَــرَسًــا أَهْمَــلَتْهُ الكَنَــائِسُ



قِفْ، واتْـــرُكْ لِــدِمَـــائِي



سَـــانِحَـــةً تَــنْسُجُ فِيهَــا سَــمَــائِي



أوْ تُــمْــسِي نَــافِــذَةً يَسْــكُنُهَــا الطِّيبُ



وَتُــغَــطِّيهَــا النّوَارِسُ،





قِفْ، وانْفُضْ عَــنْكَ



مَــا حَــزَّتْــهُ الكَــمَنْجَـــاتُ



مِــنْ جَــدَاوِلَ



تَــرْكُضُ فِيهَــا الأُغْنِيَــاتُ،



وانْــزِلْ طَــوْعًــا عَــنْ بَعْضٍ مِنْكَ



لِجَــنَـــاحٍ رَصَّعَ السّنَــابِلَ



قَبْــلَ بُــلُــوغِ جُــنُــونِ النَّـــارِ



رِيــشَ الغَــمَــامِ؛





قِفْ عِنْدَ ضِفَـــافِ الظَّــنِّ



إنَّ بَعْضَ الظَّنِّ جُــرْحٌ



وابْــرَأْ مِنْ شَهْــوَةِ اللَّحْنِ



السَّـــارِي فِي جِرَارِ العِطْرِ



وَمَسَـــامِّ اليَــمَــامِ،



قِفْ بَيْــنَ حَــنِينِ الرَّعْــدِ



وَنُــهُــوضِ البَـــرْقِ



إنَّ فَيْضَ البَرْقِ قَمْحٌ؛





قِفْ يَــا مَرْمَــى الذِّكْرَيَـــاتِ



وأحَـــابِيلِ المَرْسَــاةِ



وَذَرِ الهَيْكَـــلَ يَــحْتَلَّ الرَّيَــاحِينَ وَظِلَّــهُ



عَــلَّــهُ يَــمْحُو رَذَاذَ العِشْقِ ... عَــلَّــهُ ...



فَــحُــدُودُ الأَلْــوانِ



لَــمْ يَطَـــأْهَــا إلاَّ الوَرْدُ غَــدَاةَ الاحْتِــرَاقِ،



قِفْ إذَنْ وَاقْطِفْ طَــلَّهُ ...