

فوزية بن عبد الله

الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 17:12

المحور: الادب والفن









تعالى يا عبق اليل وحزن القمر

تعالى نعانق سويا نسيم الهوى

ونتوه بعيدا عن كل البشر

تعالى ننسى اشباه الاحلام

ونخلق حلما بطعم الوهم

تعالى واغرق في حضني

و لملم شراشيف الوجع

واسكب من دمعي نخب الهوى

وترك الحب يصبو نحونا

و استمع لسحر صمت الاهات

و تخيل كيف كان لقاء ادم وحواء

وتعلم من امرأة خلقت من ضلع اعوج

كيف يغزو الباسل قبيلة من الموتى

تعالى، اقترب...اقترب اكثر فأكثر



