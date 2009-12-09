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عبق الليل وحزن القمر


فوزية بن عبد الله
الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 17:12
المحور: الادب والفن
    


تعالى يا عبق اليل وحزن القمر
تعالى نعانق سويا نسيم الهوى
ونتوه بعيدا عن كل البشر
تعالى ننسى اشباه الاحلام
ونخلق حلما بطعم الوهم
تعالى واغرق في حضني
و لملم شراشيف الوجع
واسكب من دمعي نخب الهوى
وترك الحب يصبو نحونا
و استمع لسحر صمت الاهات
و تخيل كيف كان لقاء ادم وحواء
وتعلم من امرأة خلقت من ضلع اعوج
كيف يغزو الباسل قبيلة من الموتى
تعالى، اقترب...اقترب اكثر فأكثر





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فوزية بن عبد الله

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فوزية بن عبد الله - عبق الليل وحزن القمر