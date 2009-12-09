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لن تغردي على نغمي


عبد الله عنتار
الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 17:12
المحور: الادب والفن
    



لن تغردي على نغمي
يا وحيدة تحت القمر
حتى لو طاوحتنا الرمال
لن تغردي على نغمي
حتى لو فررنا نحو البرية
لن تغردي على نغمي
يا وحيدة تحت الظل
على الصقيع، وفي ثنايا الريح
لن تغردي على نغمي
يا أغنية الوهج
يا شظية الموج
لن تغردي على نغمي
لن تضارعي أملي
لن تكتبي شغفي
لن تسردي فرحي
سأتيه مضاجعا شبقي
لن تغردي على نغمي
ستضجين يا حمامتي وحدتي
وتطير بلابلي
وترحل مجوني
وسكوني
في الليل المطير
على إيقاع أحزاني
المتبلة بانتظارات أشواقي
اه يا وحيدة القلب
لن تغردي على نغمي
اتركيني بين الزهر والورد
هناك نغمي

ع ع / 16 فبراير 2017





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عبد الله عنتار

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الله عنتار - لن تغردي على نغمي