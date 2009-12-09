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مولانا الوالي ( رسالة لمولانا )


عمر قاسم أسعد
الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 17:10
المحور: كتابات ساخرة
    


مولانا الوالي
( رسالة لمولانا )

يا والي يا والينا
هات الدوا وداوينا
يا والي هالجرح كبير
قهر وجوع وبلا فينا
***
يا والي رفعوا الأسعار
وهاي العيشة صارت نار
ظل شوية كرامة
بكرة تصَحي فينا الثار
***
يا والي ما في أشغال
غير القيل عنا وقال
هاي عيشتنا يا سيدي
وانتا عايش بأحسن حال
***
حتى الخبزة مش لاقيين
سرقوها الملاعين
إحنا عارفينك والي
بس يا ترى إحنا مين !
***
إحنا الشعب اللي ما استفاق
وحط الساق فوق الساق
إحنا الشعب ما تعلمنا
أنو الوالي لشعبة عاق
***
إنتا الوالي في قصرك
وغير بهلول ما حبك
الطبيلة والزميرة والدبيكة
الله يخليهم جنبك
***
محلى السهرة في البارات
خمرة ولحمة ورقاصات
حيوا السيد بالمليون
وسبوا الشعب يلي مات
***
الشعب نام الشعب قام
ومن الجوع الشعب صام
إحنا أعلنا الثورة
ضد الثورة والسلام
***
يا والي يا والينا
إلنا رب بيحمينا
وانتا ربك هالدولار
وجوا القبر تلاقينا

عمر قاسم أسعد





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عمر قاسم أسعد

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الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - عمر قاسم أسعد - مولانا الوالي ( رسالة لمولانا )