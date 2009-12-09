

عمر قاسم أسعد

الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 17:10

المحور: كتابات ساخرة









مولانا الوالي

( رسالة لمولانا )



يا والي يا والينا

هات الدوا وداوينا

يا والي هالجرح كبير

قهر وجوع وبلا فينا

***

يا والي رفعوا الأسعار

وهاي العيشة صارت نار

ظل شوية كرامة

بكرة تصَحي فينا الثار

***

يا والي ما في أشغال

غير القيل عنا وقال

هاي عيشتنا يا سيدي

وانتا عايش بأحسن حال

***

حتى الخبزة مش لاقيين

سرقوها الملاعين

إحنا عارفينك والي

بس يا ترى إحنا مين !

***

إحنا الشعب اللي ما استفاق

وحط الساق فوق الساق

إحنا الشعب ما تعلمنا

أنو الوالي لشعبة عاق

***

إنتا الوالي في قصرك

وغير بهلول ما حبك

الطبيلة والزميرة والدبيكة

الله يخليهم جنبك

***

محلى السهرة في البارات

خمرة ولحمة ورقاصات

حيوا السيد بالمليون

وسبوا الشعب يلي مات

***

الشعب نام الشعب قام

ومن الجوع الشعب صام

إحنا أعلنا الثورة

ضد الثورة والسلام

***

يا والي يا والينا

إلنا رب بيحمينا

وانتا ربك هالدولار

وجوا القبر تلاقينا



عمر قاسم أسعد