أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - حميد طولست - قنينات العاز ،قنابل موقوتة تحت كل عمارة سكنية !!


اخر الافلام











المزيد.....

قنينات العاز ،قنابل موقوتة تحت كل عمارة سكنية !!


حميد طولست
الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 17:10
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


قنينات العاز ،قنابل موقوتة تحت كل عمارة سكنية !!
وأخيرا تنبهت وزارتا الداخلية والطاقة والمعادن والماء والبيئة و إلى مخاطر بعض الممارسات الشائعة في المجتمع المغربي ، والمرتبطة بالاستعمال غير السليم لقنينيات غاز البوتان ، ونبهتا مشكورتين في بلاغ مشترك يوم الأحد 12 فبراير الجاري، إلى خطورة استعمال مستودعي وناقلي وبائعي ومستعملي لقنينات غاز البوتان ،الاستعمال غير السليم الذي يؤدي في الكثير من الأحيان إلى كوارث كبرى ، تتمحور مجمل مسبباتها في إطار سوء الاستخدام والممارسات غير الآمنة ،التي تدهب ضحيتها الأرواح البريئة وتصاب المنشآت والممتلكات بالأضرار المادية الجسيمة ، جراء السلوكات غير المسؤولة التي يقترفها البقالة الذين لا يخلو أي امكان يتواجد فيه الناس يومياً من تمركز بقالاتهم الموجودة غالبا بالأدوار السفلية للعمارات بكل شوارع ودروب وأزقة الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية ، حيث يخزنون بداخلها وفي أقبيتها المغلقة والناقصة التهوية ، عشرات القنينات ، دون مراعاة لأدنى شروط السلامة أو اتخاذ الحيطة والحذر لتفادي الكثير من الممارسات الخاطئة والخطيرة المتمثلة في سوء استخدام ومناولة أصحاب شاحنات نقل "قنينات غاز البوتان" أثناء التوزيع ، واستعمالهم لوسائل وأكسسوارات غير صالحة ، تغفل فيها كل الإجراءات المطلوبة للوقاية من أخطار حدوث الانفجارات والحرائق المهولة ، التي يمكن أن تتسبب فيها مادة غاز البوتان غير صالحة للتنفس والسريعة التسرب عبر الهواء الذي يكون وإياها خليطا يصل نسبة تركيز التهاب عالية فيه ، إلى درجة تكفي معه شرارة بسيطة لوقوع انفجارات تعرض حيات الناس لخطر الإحتراق والموت اختناقا.
وأمام كثرة الممارسات الخاطئة في التعامل مع لقنينات غاز البوتان ، واستعمالاتها العشوائية الخطيرة على صحة وسلامة المواطنين ، نهيب بوزارتي الداخلية والطاقة والمعادن والماء والبيئة ، ألا تكتفيا بالتنبيهات والحملات التحسيس التي قررتا القيام بها على المستوى الوطني ، وتبدأ على الفور بتعزيز مراقبة ورصد تلك الممارسات والاستعمالات الخطيرة ، وتتخذا الإجراءات الردعية الصارمة إزاء مرتكبيها ، والتي يجب أن تكون في مستوى الخطورة التي تشكلها على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وونتمنى أن تفرض على كل المتاجرين ونقالة قنينات الغاز ، دفاتر تحملات تراعي شروط السلامة والحذر اللازمين للتعامل مع هذه المادة ، تخزينا ونقلا ومناولة واستعمالا، حفاظا على حياة المواطنين وسلامة ممتلكاتهم من تسرب الغاز المميت.
حميد طولست Hamidost@hotmail.com
مدير جريدة"منتدى سايس" الورقية الجهوية الصادرة من فاس
رئيس نشر "منتدى سايس" الإليكترونية
رئيس نشر جريدة " الأحداث العربية" الوطنية.
عضو مؤسس لجمعية المدونين المغاربة.
عضو المكتب التنفيذي لرابطة الصحافة الإلكترونية.
عضو المكتب التنفيدي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان لجهة فاس مكناس
عضو المكتب التنفيدي لـ "لمرصد الدولي للإعلام وحقوق الأنسان





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
حميد طولست

إجمالي القراءات: 3,042,279
المقالات المنشورة: 745
- لماذا يستقبحون الحب، وقد دعا إليه الإسلام ؟
- هل في الحب ما يخيف الظلامين ؟؟
- متاهة السعادة !!
- رغم أني لست رياضيا ضليعا، ولا ولوعا بكرة القدم ، فإني أحرص ع ...
- سريالية تشكيل الحكومة !
- الزمن الجميل ، أو - Royal leve
- لقمة في بطن جائع .. خير من بناء جامع-
- إذا كنت في المغرب فلا تستغرب-!!
- صراع أقطاب التحالف الحكومي !!
- ال-بلوكاج - والأسباب المحيطة به !!
- هل انهارت الهالة التي صنعها شباط لنفسه ؟؟
- التنابز الإلكتروني !!
- مكافحة الإرهاب وليس محاربته فقط !!
- شخصية هذا العام !
- شخصية العام !
- كل عام و-رجال العام - ، بألف خير !
- أعياد أم فوضى؟
- اعياد متعددة والنبي واحد !!
- هل هي فلتات ألسن أم رسائل مشفرة ؟؟
- داء الاستوزار وانفلونزا المناصب!!

المزيد.....


وكالة أنباء العلمانية
- تحقيق-في ملجأ أيتام بالموصل.. الدولة الإسلامية أعدت جندا من ...
- الدولة الإسلامية تخطط لشن هجمات من جبال العراق
- ائتلاف المالكي: لماذا التفجيرات تستهدف المناطق الشيعية فقط؟ ...
- شاهد.. مشادة بين مفكر إسلامي وشيخ سلفي على الهواء
- السعودية: تفكيك -4 خلايا إرهابية- مرتبطة بتنظيم الدولة الإسل ...
- الكنيسة الكلدانية تستنكر تصريحات ريان سالم الكلداني بشأن الا ...
- «قرى التكفير» بدمياط.. تجاهل المسؤولين يزيد الإرهاب ولا يقضي ...
- تحقيق-التفجيرات تنغصَ فرحة سكان شرق الموصل بطرد الدولة الإسل ...
- أبعاد الحملة ضد -العدل والإحسان- بالمغرب؟
- مقتل 18 عراقيا في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في بغداد

المزيد.....
كتب ودراسات
- البارانويا والإسلاموية / ياسين المصري
- وأد العقل المسلم / كامل النجار
- الإسلاميون في مصر المعاصرة / طارق المهدوي
- الطائفية: الجذور والبديل الثوري / وسام رفيدي
- تخلف مصر وتقدم أوروبا..الجذور والأسباب / سامح عسكر
- الإسلام السياسي لم يكن امتداداً للإصلاح الديني بل شكّل قطيعة ... / ماهر الشريف
- الطّائفيّةُ في اللّغة والاصطلاحِ: بحثٌ في الجذور والمرتكزات ... / امبارك حامدي
- الثورة السورية : جذورها، نتائجها ومآلاتها (مقاربة نظرية) / عبد الله عنتار
- تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف / زهير الخويلدي
- ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ... / العفيف الأخضر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - حميد طولست - قنينات العاز ،قنابل موقوتة تحت كل عمارة سكنية !!