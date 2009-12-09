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إنقلاب السحر على الساحر !


سامي العامري
الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 14:34
المحور: الادب والفن
    


إنقلاب السحر على الساحر !
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سامي العامري
ــــ

تشاجر قلم حبر مع قلم رصاص فصاح به :
أنت متخلف
فنهرَهُ قلمُ الرصاص بالقول : وأنت أحمق،
أنسيتَ أن الفنانين نفذوا من خلالي أحلى اللوحات ؟
فقال قلم الحبر : وأنت، أنسيتَ الصحف والمجلات والرسومات الفنية ؟ أنا سليل الحبر الصيني.
وبعد أن تخانقا وتجادلا طويلاً حول أيهما الأفضل
قاطعهما النت قائلاً :
كلاكما دقَّة قديمة ومكانكما الطبيعي هو المتاحف.
فذهبا يائسَين بائسَين إلى المتحف
فقال لهما المتحف : نحن لا نستضيف إلا ما يعود لما قبل التأريخ.
فعادا وكلهما حيرة
فمرَّ بهما الشعرُ مصادفةً فشكيا له همَّهما فقال :
مشكلتي نفس مشكلتكما، مع فارق في السبب.
وما السبب يا رعاك الله؟ سألاه فأجاب:
كنتُ مقدساً مثل سِرٍّ كوني لذيذ
فأصبحتُ اليوم كراقصة الستربتيز
فتركاه واحتكما إلى القصة فقالت لهما :
نحن من حزب واحد،
فقارىء اليوم يريد قصة من سطرٍ واحدٍ فقط
فطبطبا على كتفها وذهبا إلى الرواية فقالت باكتئاب :
وأنا الأخرى ما عاد يطَّلعُ علي ولا يتطلعُ إليَّ إلا القلة
أو إذا التفتَ لي الحظ فتحولتُ إلى فلمٍ سينمائي أو مسلسلٍ تلفزيوني.
فتنفَّس الإنترنت الصعداء قائلاً للجميع :
هل تتذكرون بجماليون ومحنته مع تمثال حبيبته جالاتيا؟
وهكذا فحتى الفنون صارت من عائدياتي ...
دار هذا الحوار، والإنسان غائب أو مغيَّبٌ لا فرق
بينما الحاضر البديل هو الروبوت
وسيتطور ويتعطَّر ويتوهَّج ويتغنّح،
والبطالة المقنَّعة أخطر سرطانٍ بشري
لا ينفع معه علاج ولا دواء ولا داء !
ـــــــــــ
برلين
شباط ـ 2017





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سامي العامري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سامي العامري - إنقلاب السحر على الساحر !