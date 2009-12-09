

فرات إسبر

الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 04:16

المحور: الادب والفن









من جسد الطائر



لي جناحان استعيرهما من جسد الطائر

كل يوم أطير

ألمسُ النجومَ المضيئة،

في لحظة اللهفة العظيمة ،أ سقط في أعماق المتوسط

ألتمس ُ اسرار أشواقي الدفينة مع وجع الجثث بين أسنان اسماك القرش،

تلك التي تغوص مبتهجة ً

باعضاء من غرقوا في جب الهروب الكبير

لي جناحان استعيرهما من جسد الطائر

وأغوص عميقا كاني صياد قرش ملعون

علني أجد بقايا اخوتي

أو بعض الوجوه التي ضاعت في المحيط.!





