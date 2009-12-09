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حَمَّاسْ كَازَا *:


ياسين لمقدم
الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 04:11
المحور: كتابات ساخرة
    


في الثمانينيّات وفيما قبلها، مجموعة من رجال مدينة العيون الشرقية، ومن ضمنهم بعض الأعيان، دأبوا على القيام بجولات سياحية سنوية عبر ربوع الوطن في قافلة من سيارتين أوثلاث.
وتبدأ رحلتهم بالمرور عبر مدينة تازة للتداوي بالإبر الصينية. ثم ينتقلون إلى سيدي حرازم ومولاي يعقوب للإستشفاء بالمياه الحارة. وبعد هذا، يتوجهون إلى نواحي مدينة ميسور، فيطلب بعضهم خدمات عرافة كانت تخرج منهم السحر على شكل شعيرات وحصى ومقص أظافر وكل ما لا يخطر على البال، وطبعا لن تسلمهم ما أخرجته منهم لتستعمله مع زبون آخر.
وخلال عملها لإبطال السحر، كانت تشبعهم ضربا بأنبوب خاص بأسلاك الكهرباء. وكانت آثار الضرب على أجساد من طلب خدمات العرافة تثير سخرية الرفاق الذين يرفضون تصديق ذلك.
وبعد مدينة ميسور يأخذون طريقهم صعودا عبر جبال الأطلس المتوسط إلى غاية شلالات أوزود، وهنالك سيقضون ليلة أو اثنتين.
فإذا عرجوا على الدار البيضاء، تناولوا غداءهم في مطعم "سوسي" دائم الإكتضاض لشهرته بشواء الأرانب.
ولكن، في آخر زيارتهم للمطعم وجدوا أبوابه موصدة ومختومة بالشمع الأحمر، فاستفسروا الجيران عن السبب. فأخبروهم أن صاحب المطعم في السجن بسبب إطعامه الزبناء لحم القطط على أنه لحم أرانب.
تبادلوا فيما بينهم نظرات الدهشة وكشّروا عن ابتسامات بغيضة، ثم تحولت الصدمة إلى سخرية وتنكيت.
وفي طريق عودتهم إلى العيون، رفض بعضهم تناول لحوم المطاعم رغم إلحاح أصدقائهم على أن لا خوف عليهم، وذلك بترديدهم متفكِّهين للمثل الشعبي القائل "للِّي ما قَتْلاتْ تْسَمَّنْ"...

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هامش :
*حَمَّاس : صاحب مطعم في لهجة شرق المغرب.
كازا : كازا بلانكا أي مدينة الدار البيضاء.





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ياسين لمقدم

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