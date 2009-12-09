

عبد العزيز فرج عزو

الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 00:58

المحور: عالم الرياضة









فاز النادي الأهلي المصري لكرة اليد للرجال ببطولة محمد خالد القاسمي الدولية السادسة والتي أقيمت بدولة الإمارات العربية الشقيقة خلال الفترة من 18وحتي 26 يناير 2017 وقد فاز في المباراة النهائية علي نادي المجمع البترولي الجزائري بنتيجة 28- 21 وحصل بذلك النادي الأهلي علي المركز الأول وعلي كأس البطولة والميدالية الذهبية وحصل نادي المجمع البترولي علي الميدالية الفضية والمركز الأول

واليكم تفاصيل هذه البطولة بالكامل فقد اشترك في البطولة ثمانية فرق وهي منتخب الإمارات ونادي الشارقة الإماراتي والشعب الإماراتي والأهلي المصري والعربي القطري والزمالك المصري والمجمع البترولي الجزائري والمازاجروس المجري

وقد قسمت هذه الفرق الثمانية إلي مجموعتين كل مجموعة تكونت من أربعة فرق

وهي الآتي:

أولا : المجموعة الأولي تكونت من الفرق الآتية:-

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منتخب الإمارات والزمالك المصري والعربي القطري والشعب الإماراتي

ثانيا : المجموعة الثانية تكونت من الفرق الآتية:-

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الشارقة الإماراتي والأهلي المصري والمازاجروس المجري والمجمع البترولي الجزائري

ثالثا : نتائج مباريات المجموعة الأولي في البطولة وهو الآتي:-

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1- الشعب الإماراتي × ومنتخب الإمارات 27- 23

2- الزمالك المصري × ومنتخب الإمارات 22- 20

3- العربي القطري × والزمالك المصري 24- 23

4- الزمالك المصري × والشعب الإماراتي 31- 22

5- الشعب الإماراتي × والعربي القطري 18- 17

6- العربي القطري × ومنتخب الإمارات 29- 19

وقد صعد إلي الدور النصف النهائي من المجموعة الأولي

فرق الزمالك المصري والعربي القطري

رابعا : نتائج مباريات المجموعة الثانية في البطولة وهو الآتي:-

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1- الأهلي المصري × والمازاجروس المجري 26- 18

2- المجمع البترولي الجزائري × والشارقة الإماراتي 34- 28

3- الأهلي المصري × والشارقة الإماراتي 25- 19

4- المجمع البترولي الجزائري × والمازاجروس المجري 29- 27

5- المازاجروس المجري × والشارقة الإماراتي 25- 20

6- المجمع البترولي الجزائري × والأهلي المصري 27- 26

وقد صعد إلي الدور النصف النهائي من المجموعة الثانية فرق الأهلي المصري والمجمع البترولي الجزائري

خامسا : نتائج مباريات الدور النصف نهائي للبطولة وهو الآتي:-

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1- المجمع البترولي الجزائري × والعربي القطري 30- 26

2- الأهلي المصري × والزمالك المصري 22- 17

وقد صعد للمباراة النهائية فريقي الأهلي المصري والمجمع البترولي الجزائري

سادسا : نتيجة المباراة النهائية وهي الآتي:-

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الأهلي المصري × والمجمع البترولي الجزائري 28- 21

ويكون الترتيب النهائي للبطولة هو الآتي:-

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1- حصول النادي الأهلي المصري علي كأس البطولة والميدالية الذهبية والمركز الأول

2- حصول النادي المجمع البترولي الجزائري علي الميدالية الفضية والمركز الثاني في البطولة

سابعا : مثل الأهلي في البطولة اللاعبين الآتي ذكرهم وهم :-

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سيد محمد ومحمد علي واحمد عبد العزيز ومحمود فايز ومصطفي بشير واحمد حسام ومحمد عبد الوارث ومحمود عاصم وعمرو الوكيل وغيرهم

ثامنا : مثل نادي المجمع البترولي في البطولة الآتي:-

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عوديان خليفة وسعود بركوش ومصطفي عياشي وعبد الرحمن برياح وغيرهم

تاسعا : مثل نادي الزمالك المصري في البطولة الآتي:-

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هاني هشام وهشام السبكي ورامي يوسف ومحمد عبد السلام ريشه ومحمد رمضان وخالد حسام وعماد عبد الوهاب وإيهاب محسن وغيرهم

وفي النهاية نقول ألف مبروك للنادي الأهلي المصري الفوز بالبطولة وكذلك لصاحب الميدالية الفضية والمركز الثاني نادي المجمع البترولي الجزائري وهارد لك لكل فرق البطولة وحظ أحسن وأفضل لهم في الدورات القادمة

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وإلي لقاء آخر في مقالات وبطولات أخري وبالله التوفيق