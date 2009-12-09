أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - المركز المغربي للفكر والإبداع - الشاعرة حنان الوليدي تكتب قصيدة - ونسيتني -


اخر الافلام








المزيد.....

الشاعرة حنان الوليدي تكتب قصيدة - ونسيتني -


المركز المغربي للفكر والإبداع
الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 00:34
المحور: الادب والفن
    


ونسيتني
ونسيت ان لي سماء
تسمع الدعاء.....
كفيفة قلب اتعثر
عكازي
مصحف ومسبحة
وخلوة في صلاة العشاء
صفقت الباب
وانا الم دموعي
اجتر بقايا كبرياء
باعلى صوتك صرخت
لاوقت للبكاء
وهويت كنجمة
سقطت من السماء
ونسيتني
ونسيت انك بالرصاص
رميت اصابعا تحتويك
حتى تشيخ الدماء
ونسيتني
ونسيت انني شهيدة حبك
وان الشهداء دوما عند ربهم
احيااااااااااااااااااااااااااااااااء





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
المركز المغربي للفكر والإبداع

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- الشاعرة الكنتي بشرى تكتب قصيدة - مجرم حب... في عيد الحب -
- الشاعرة اشهيبة فاطمة الزهراء تكتب قصيدة - طفلة الكرز -
- - أهديك قسمي - قصيدة للشاعرة مليكة الجابري
- الشاعرة زينب الطهيري تكتب قصيدة - معبلة أنت ..-
- الشاعرة فتيحة نور عفراء تكتب قصيدة -بين الشوق والعشق أغفو. -
- الشاعرة التولاوي لكبيرة تكتب قصيدة -حمامة سلام -
- الشاعرة فتيحة نورعفراء تكتب قصيدة - همسة حب -
- الشاعرة أمينة البقالي تكتب قصيدة : - في دائرة عينيك ولدت ذات ...
- الشاعرة حنان الوليدي تكتب قصيدة - لوقلت ماهمني -
- الشاعرة حنان الوليدي تكتب قصيدة - استعين عليك -
- الشاعرة زينب الطهيري تكتب قصيدة - انبعاث
- الشاعرة فاطمة الزهراء اشهيبة تكتب - ريح الحنة -
- اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط ينظمون أمسية شعرية -محامو ...
- الشاعرة حنان الوليدي تكتب قصيدة - شجن النايات -
- الشاعرة حنان الوليدي تكتب قصيدة - جفت الاقلام -
- الشاعرة حنان الوليدي تكتب قصيدة - صلاة الغائب عليك ياوطني.-
- الشاعر حميد يعقوبي يكتب قصيدة - شيء ما ... -
- الشاعرة سمر حاتم تكتب ” جذور الانتماء “
- الشاعرة ليلى سليم تكتب قصيدة - في قلبي حسرة.... -
- الشاعرة رجاء قيباش تكتب قصيدة - كل صباح -

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- بالفيديو.. وصول جلالة الملك لجمهورية غانا
- بوريطة: الزيارة الملكية لغانا ستعطي “مضمونا أكثر كثافة” للعل ...
- وفد من الأحزاب الاشتراكية الافريقية يشيد بعودة المغرب للاتحا ...
- السفير هلال يطلع مجلس الأمن حول الوضع بإفريقيا الوسطى
- من التمريض إلى صناعة العود.. قصة عشق
- فيلم -كارل ماركس الشاب- يستعرض أفكارا غيرت العالم
- بالصور: الملك يصل غانا
- سالم اليامي: نكون أشعة أو لا نكون! - إيلاف
- إبراهيم أحمد: من أنت؟ - إيلاف
- جلالة الملك بغانا.. فرصة سانحة للدفع بالشراكة مع أحد أهم بلد ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - المركز المغربي للفكر والإبداع - الشاعرة حنان الوليدي تكتب قصيدة - ونسيتني -