

المركز المغربي للفكر والإبداع

الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 00:34

المحور: الادب والفن









ونسيتني

ونسيت ان لي سماء

تسمع الدعاء.....

كفيفة قلب اتعثر

عكازي

مصحف ومسبحة

وخلوة في صلاة العشاء

صفقت الباب

وانا الم دموعي

اجتر بقايا كبرياء

باعلى صوتك صرخت

لاوقت للبكاء

وهويت كنجمة

سقطت من السماء

ونسيتني

ونسيت انك بالرصاص

رميت اصابعا تحتويك

حتى تشيخ الدماء

ونسيتني

ونسيت انني شهيدة حبك

وان الشهداء دوما عند ربهم

احيااااااااااااااااااااااااااااااااء