

بياض أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 21:38

المحور: الادب والفن









مشتْْ

وتيقنتْْْ

في رحلتها المجهولة

أنني أنا

المتمرد‚

فنجان صاخب

طقوس زمهرير.........

كرنفال الموت

عريها

و‚ أنا

مَجْلُُوب الخطى........

ستعود

بعدما كشفت

حيرة الدجى

وشلالات حبر

على الأوراق

وسيرة أخرى

وبحر موتها

ستعود

قميص النجوم‚

صُهبة ريحها

تتهادى

بنور الختام

لهيبنا قوافل‚

وبحورنا تحمل حلم الكلمات

تأخذنا غمرة الشوق

نخدش ثمرة الإعصار‚

نغمة باكية

نغمة لا ترى

نغمة رحلت

في طي الدجى.........

تنقش كفَّّ أيقونة:

لوحة سرمدية

على فطرة الينابيع

يشتهيها الردى

عاريا

في طقوسه المجانية..........

رقصة دائرية

على سواحل الكون

صارت

حبر ليل.......