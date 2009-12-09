

ماجد أحمد النصيرات

الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 21:38

المحور: الادب والفن









عذرا أبا ماضٍ



عــــذرا أبا ماضي فــــلن أتبسّـــــما *

ما دام قلبي بالعــروبــــةِ مـُــغـــرمــــــــا



انظر إلى ذاك التجهــم في الســما

* أولا ترى وجـــهَ الفضــا المتجهـــــــــمَا ؟



وهو الذي فيه النجــــوم حزيـنـــــةً *

قلتَ: ابتسـم والكون حولــــي أظـلمـا



إن الصِّبـــا ولى فكيـــــف تبســـمٌ ؟ *

والشـــــــيب يظهرُ في المفارق مرغمـا



قلتَ: ابتسـم والخــل يهجر خلـــه *

والقلـــــــــبُ أُطعم بالخيــــــانةِ علقمــــا



خانت عهـــوداً في الغرام حبيبتي *

أنّى لمثلــــــي أن يعيـــــش ويحـــلمــــا؟



وأنا الذي فـــيهــا ابتليــت مكابــرا *

ورأيتهـــــا نفقـــــــاً عصـــــياً مظلــــمــــــا



هل ينتشـي مـن صـارعته تجــارة *

والفقـــر كفـر في الطريـــــــق تلثــــمــــا ؟



أوَ ينتشي من أتعبته مســــافــــةٌ

* وهو المســــــــــافر كاد يقتله الظمـــــــا



كيف التبسمُ والجراح ســــيولــــها *

في أرض أهلي إذ طغت فاضـــــــت دمـــا



قلتَ أبتسم و المجرمــون تراقصـوا *

حُمِّلتُ وزرهــــمُ وصــرت المجـــــرمـــــــا



عاثوا بأرضي مفســـدين وكابـــــروا *

فضوا بكارة طُهـــــر ارضـــــــي والحمــــى



أومآ رأيت وأنــت تقطر حكـــــمـــة

* تلك البعوضــــــة كيف تدمي ضيغــــــــما



أنـت الـذي تبكي لجرحـك موجعـا *

وتريـــــد منـــــــي أن أتيـــــه تبســــــما



هل يعــذر الأحبـاب فــرض واجــب

* وأنا الـــذي ما كنـــــت املــــك درهــــما



مالي وغيــري إن تبسـم أو بــكــا

* والكل حولـــي كالبــــــيادق والدمــــى



ان الخســـــــارة لا بمـــال إنمـــا *

بالعمــــــــر يمضــــــي كذبة متألـــمــــا



يا صاح لا تقوى شفاهي بسمــة *

والقلب برج من جراحــــــي حُطِّمـــــــا



هل تقتل النجمات بعضا في الفضـا

* دعها ترانا من يضيء الأنجمــــــــــــــــا



ان البشاشــة في الحيـــاة طفولة *

فإذا كبرت فســـــــــــوف ابكي مرغــما



دعني وشـأني هاك قلبــــي نابضا *

ثم اعطني حجرا لأضحك مفعـــــــمـــا



دعني وشأني سوف اضحـك ضحكة

* تهتز منها كـــل ارضــي و السمــــــــا