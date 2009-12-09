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معارضة شعرية لقصيدة إيليا أبو ماضي قلت ابتسم


ماجد أحمد النصيرات
الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 21:38
المحور: الادب والفن
    


عذرا أبا ماضٍ

عــــذرا أبا ماضي فــــلن أتبسّـــــما *
ما دام قلبي بالعــروبــــةِ مـُــغـــرمــــــــا

انظر إلى ذاك التجهــم في الســما
* أولا ترى وجـــهَ الفضــا المتجهـــــــــمَا ؟

وهو الذي فيه النجــــوم حزيـنـــــةً *
قلتَ: ابتسـم والكون حولــــي أظـلمـا

إن الصِّبـــا ولى فكيـــــف تبســـمٌ ؟ *
والشـــــــيب يظهرُ في المفارق مرغمـا

قلتَ: ابتسـم والخــل يهجر خلـــه *
والقلـــــــــبُ أُطعم بالخيــــــانةِ علقمــــا

خانت عهـــوداً في الغرام حبيبتي *
أنّى لمثلــــــي أن يعيـــــش ويحـــلمــــا؟

وأنا الذي فـــيهــا ابتليــت مكابــرا *
ورأيتهـــــا نفقـــــــاً عصـــــياً مظلــــمــــــا

هل ينتشـي مـن صـارعته تجــارة *
والفقـــر كفـر في الطريـــــــق تلثــــمــــا ؟

أوَ ينتشي من أتعبته مســــافــــةٌ
* وهو المســــــــــافر كاد يقتله الظمـــــــا

كيف التبسمُ والجراح ســــيولــــها *
في أرض أهلي إذ طغت فاضـــــــت دمـــا

قلتَ أبتسم و المجرمــون تراقصـوا *
حُمِّلتُ وزرهــــمُ وصــرت المجـــــرمـــــــا

عاثوا بأرضي مفســـدين وكابـــــروا *
فضوا بكارة طُهـــــر ارضـــــــي والحمــــى

أومآ رأيت وأنــت تقطر حكـــــمـــة
* تلك البعوضــــــة كيف تدمي ضيغــــــــما

أنـت الـذي تبكي لجرحـك موجعـا *
وتريـــــد منـــــــي أن أتيـــــه تبســــــما

هل يعــذر الأحبـاب فــرض واجــب
* وأنا الـــذي ما كنـــــت املــــك درهــــما

مالي وغيــري إن تبسـم أو بــكــا
* والكل حولـــي كالبــــــيادق والدمــــى

ان الخســـــــارة لا بمـــال إنمـــا *
بالعمــــــــر يمضــــــي كذبة متألـــمــــا

يا صاح لا تقوى شفاهي بسمــة *
والقلب برج من جراحــــــي حُطِّمـــــــا

هل تقتل النجمات بعضا في الفضـا
* دعها ترانا من يضيء الأنجمــــــــــــــــا

ان البشاشــة في الحيـــاة طفولة *
فإذا كبرت فســـــــــــوف ابكي مرغــما

دعني وشـأني هاك قلبــــي نابضا *
ثم اعطني حجرا لأضحك مفعـــــــمـــا

دعني وشأني سوف اضحـك ضحكة
* تهتز منها كـــل ارضــي و السمــــــــا





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ماجد أحمد النصيرات

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ماجد أحمد النصيرات - معارضة شعرية لقصيدة إيليا أبو ماضي قلت ابتسم