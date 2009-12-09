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قصيدةالشوق


كيفهات أسعد
الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 21:36
المحور: الادب والفن
    


حين يزغردُ هاتفي
وتنمو على مفاتيحه
الغاردينيا
وتقفز من شاشته غزلان وأرانب
وتفوح منه عطر الخزامى
تكونين انت المتصلة
حين يزغردُ هاتفي
أتسلقُ الشمس متعربشاً بخيوطه
تاركاً
تاركاً القمر يتدلى من بئره العميق
ألوحُ بيدي للنجوم
أُبعدها
وأرادفها في الصفِ مع الكواكب والأجرام صامتين ..،
حين يحاور إبهامي الهاتف
يكونُ رقمك
حين تشاركه السبابة
تكون قصيدة شعر لك
حين تجتمع كل أصابعي
نعم كل أصابعي أشتهي شَعرك....
2016 السويد





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كيفهات أسعد

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