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جارٍ بيع الوطن


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 20:25
المحور: الادب والفن
    


جارٍ بيع الوطن
حتى بأبخس ثمن
ليحفظ الوالي كرسيه
ليطيل زمن المحن
ليستمر حكمه الظالم
ليبقى الشعب
مسجيا في الكفن
لتزداد سنين حكمه
ليزدان بالبؤس هذا الشجن
حلمنا في زمن الطاغية
أن الشمس ستشرق
وينتهي عصر العفَن
لكننا ما درينا
أننا لحكمه سنحن
فوالينا تجاوز الدكتوتور في حكمه
جاثم على صدرنا
منذ ربع قرن
يسرقنا وضح النهار
يقتل منا ألأخيار
ويمتهن أسوء المهن
صار ديوثاً لدى ألأعداء
لعذوريتنا هو مرتهن
يبيعنا لمن يدفع أكثر
ويصدح المطبلين له
بأنه للشرف صن
بأنه بنى البلاد
وأنه لم يبقى في ارضنا قن
يا ولهي عليك يا شعبي
أن كان فارسك المغوار
هذا النتن
لتُدفَن في أقرب فرصةٍ
الموت من هذه الحياة
أهون





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شيرزاد همزاني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - جارٍ بيع الوطن