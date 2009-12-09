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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عماد عبد اللطيف سالم - ستخجَلُ أنْ تُغادِر البيتَ .. و تمشي في الشارع


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ستخجَلُ أنْ تُغادِر البيتَ .. و تمشي في الشارع


عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 20:25
المحور: الادب والفن
    


ستخجَلُ أنْ تُغادِر البيتَ .. و تمشي في الشارع



يَسْلخونَ عنكَ بلَدَكَ
كأنّهُم يسلخون جِلْدَك.
بعدها ستخجَلُ
انْ تُغادِر البيتَ
و تمشي في الشارع.
وبينما يبقونَ هُم
بكاملِ أناقتهم في البلاد
ستُغادِرُ أنتَ
حامِلاً على ظَهْرِكَ
روحَكَ المسلوخة.
ستكتبُ في عُزلَتِكَ
شيئاً يشبهُ الشِعْرَ
عنْ كُلّ هذا الذي يحدثُ لك
وتمضي ..
إلى حيث لا ينبغي
انْ تكون.





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عماد عبد اللطيف سالم

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عماد عبد اللطيف سالم - ستخجَلُ أنْ تُغادِر البيتَ .. و تمشي في الشارع