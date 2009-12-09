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كاتب التاريخ-قصيدة


حيدر كاظم زاهدي
الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 16:53
المحور: الادب والفن
    


تناثر الضوء في السماء ..اول الليل الشفق
المدينة في ضياع ..توسدت القلق
سكانها في انتظار ..اخر الرمق
وجوقة الاطفال تنشد ..نُذَّيل الفِرق
تسائل الفقراء .. عن جدوى العرق
أهو دموع الجسد ..ام منجاة من غرق
وتسأل النحل الزهور..أين ذاك العبق؟!
وصاح مزور للتاريخ..مدوني بالورق!
وبضحكة مشؤومة ..سيقتتل على كلماتي الخلق
كل سيحسب نفسه ..فارس هذا النمق
ورائحة الحرب.. والكاتب السفّاح في سبق
والفجر والفراشات ..والبرتقال في قلق
وتمتمت عجوز بصوت ملأه المناجاة ..قلق اعوذ برب الفلق
يا كاتب التاريخ ..هلّا اذنت لنا مغادرة النَفَق
يا كاتب التاريخ .. حمام السلام قد نفق
والجدائل التي نرسمها على حائط البكاء.. قد فاقت النسق
تطالع النجمة اللامعة ،علُّها الزُهرة ...آلهة الحب في الأفق
سيؤل الى كتاب عند تلميذ ..أفاكهة السماءطرادِ لهذا النزق





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حيدر كاظم زاهدي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حيدر كاظم زاهدي - كاتب التاريخ-قصيدة