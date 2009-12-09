

فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج7

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 16:46

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







من هو أياد سعيد ثابت ؟ تكمله (4)

ما كانت ثوره تلعفر عام 1920 الا منعطف كبير لم تقتصر انعكاساته على ارض الواقع المباشر فقط, بل انها مثلت انتقاله كبيره وخطيره في شكل الاداء للناشطين السياسيين , وبتعبير ادق انها كانت تمثل المرحله التي اختصرت فيها تلك المسافه الفاصله مابين النشاط السياسي الاصلاحي وما بين النشاط التحرري السياسي ..ان السنوات ما بين عام 1916 وبين عام 1918 كانت سنوات معترك مفاهيمي خاض في ماهيه النشاط الاجتماعي العام على مستوى الطرح الفكري وفي مستوى الشكل التنظيمي ..ثوره تلعفر ايضا لم تكن الا امتداد لتداعيات انهيار الحكومه العربيه في الشام والتي تاسست عام 1918 وسقطت على يد الفرنسيين ..وما تلى ذالك من اندلاع لثوره دير الزور والتي كانت تلعفر واحد من فصولها ..ان هذا التشخيص ما هو الا استنتاج لبحث خاص ومستقل بشكل ما عن موضوعتنا المحدده في ها هنا ..ولكن لابد من ذكر ما يعطي امكانيه لاستشفاف مضمون التفاصيل كي يكتمل سياق هذا البحث وما يمكن الاشاره اليه في هذا الصدد ان كل ما حدث بين عامي 1916 – 1918 لايمكن فصله عما دار في ساحه الحرب الكونيه الاولى وما كان يعني هذا من ارتباط ضرورات حتمي بين طبيعه ونتائج العمليات العسكريه المباشره وبين نشاط العمل خلف خطوط العدو ..وانه لمن الجوهري لفت الانتباه الى ان الاداء القتالي للقوات التركيه في السنتين من الحرب 1914- 1915 كان اداءا صادما بفعاليته لقوات الخصم وليس ماهو ادل على ذلك من الهزيمه الكبيره التي الحقت بالقوات البريطانيه في معركه الكوت , ومثلما ان مجموع الاتفاقات التي عقدت بين قوى التحالف كانت في البدايه يطلقون عليها اتفاقيه الشرق المتوسط ثم انها وبعد استيعاب تداعيات الميدان تبلورت بشكل ومضمون اخر لتنتهي بما سمي سايكس- بيكو فانه لمن الاكيد ان امتدادات الحرب خلف خطوط العدو كانت قد تم تناقلها وتعقد اداؤها ..ففي الموصل انيثقت نواه لتنظيم الضباط الاحرار وكان هذا يتجسد بقرار جمعيه العهد من فتح فرع لها في الموصل وهذا الفرع مع احتفاظه بكل ميزات تنظيمه السري الا انه بدى اكثر انفتاحا على ممارسه النشاط السياسي المدني من خلال عقد صلات تنظيمه مع شخصيات مدنيه وناشطه اجتماعيه وليس من المصادفه ان يكون اعضاء وقيادي حزب اللامركزيه العثمانيه من اوائل اؤلئك المدنيين واللذين صار الحاج سعيد ثابت ممثلهم فيها ..ان كلا الجناحيين كان يجتمعان في النهايه عند نقطه الاصلاح ضمن اطار الدوله العثمانيه والحرص على سلامتها ..لكن وما ان بدى اداء الدوله الحربي يبدوا قويا وذا مقدره حتى انعكس ذلك على وحده الاتجاهات في الجمعيه ..شيء ما اعترى هذه التشكيله ليؤدي اولا الى ايقاف نشاطها ومن ثم جنوح اهم ناشطيها واكثرهم غموضا وأشهرهم قيمه نشاطيه وهو الملازم محمد شريف الفاروقي لينظم الى صف الشريف علي وياخذ على عاتقه وبمبادره منه مسوؤليه اتصالات الشريف بانكلترا ..ومثلما تقول الامثوله الشعبيه عندنا ( يا أم علي كنت بواحده فصرتي باثنين ) ها نحن نقف امام لغز يؤكد على قيمته الخطيره كل من اهتم بشان تاريخ الشرق الاوسط ويتفق الجميع على ان ما هو متوافر من معلومات عن شخصيته وتفاصيل نشاطه انما هو محدود ولايمكن الاقتناع بمحدوديته امام القيمه العظيمه لذاك النشاط السياسي السري الذي تبلورت نتائجه العلنيه بظهور محمد الشريف كقطب مفصلي في نشؤ ما يعرف الان بالشرق الاوسط ...لكن ان كان كل من كتب واهتم بشان الشرق الاوسط ولعل اهمهم المؤرخ فرومكين قد التقوا عند باب هذا اللغز واكتفى كل واحد منهم بوصف سريته وندره ما يعرف عنه ,فان هذا لن يتكرر معنا وفي بحثنا الذي نتعامل معه على انه محدد الغايه ومتواضع ..ومع اننا بمجرد ان تابعنا نشاط الحاج سعيد وتقفينا اثره الى ان وصلنا اعتاب لغز الفاروقي وطبيعه العلاقه التي ربطتهما والتي سيتبين ان لها امتداداتها المتواريه ..ومع ان هذا كفيل لاكمال مهمه فك شفره الزعيم عبد الكريم قاسم ..الا اننا لانتواني في هذا البحث وحتى وان بدى ذالك عباره عن مداخله طويله وممله من ان نثبت عن الفاروقي ما لم يثبت من معلومات في موضوعه واحده عنه ..فلا يهمنا فرومكين ولاغيره في ادعائهم بان لغز الفاروقي لايمكن حله بسبب ندره المعلومات عنه ..بل اننا في الحقيقه وبحسب المعلومات التي جمعناها عن الفاروقي نجد انه هناك تقصير واضح ولربما يكون متعمد من قبل هؤلاء الباحثين بشان القضيه ..

يتبع ...









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