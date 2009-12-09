

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 16:29

المحور: الادب والفن









في المدى المعتق

حيث تخترق الفضاء السميك..

البطيء ،

فحولة الأرض

مجهولة الهمس،

تمتد، كما البحر

ربوة،

وكما سيد الرخويات

على حراك جهنمي،

هناك حيث نومك الأعمى

يجهش شاسعاً،

أشرع بالصعود

كأنني للتو من نبيذ أمي أندلق،

وقبل اكتشاف الطقوس

قبساً من جنون،

يسميه صعاليك الصهوات

اختراق الباطن !

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فبراير 2016