أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - سيد الرخويات...


اخر الافلام











المزيد.....

سيد الرخويات...


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 16:29
المحور: الادب والفن
    


في المدى المعتق
حيث تخترق الفضاء السميك..
البطيء ،
فحولة الأرض
مجهولة الهمس،
تمتد، كما البحر
ربوة،
وكما سيد الرخويات
على حراك جهنمي،
هناك حيث نومك الأعمى
يجهش شاسعاً،
أشرع بالصعود
كأنني للتو من نبيذ أمي أندلق،
وقبل اكتشاف الطقوس
قبساً من جنون،
يسميه صعاليك الصهوات
اختراق الباطن !
.............
فبراير 2016





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
يعقوب زامل الربيعي

إجمالي القراءات: 453,810
المقالات المنشورة: 369
- من يسعفني بالميسور؟!...
- عن شرف الاسماء والكلمة..
- لقراءة أخرى..
- ثمار الاقاصيص..
- ما حدث كان مفاجأة...
- شقي بن كسير !. قصة قصيرة
- الحب في زمن المربعات .. قصة قصيرة
- أخي نيلسون مانديلا..
- يستصرٍخُكَ اضطراب الضوءِ
- ما العمل؟.. ما البديل؟..
- غاز.. غاز قصة قصيرة
- الاشباح التوأم قصة قصيرة
- حلم أتمام القصيدة ...
- صمت الغرانيق قصة قصيرة
- مائدة الحلم قصة قصيرة
- الغائب قصة قصيرة
- دبيب التملك..
- اسفنديار.. قصة قصيرة .
- سيناريو الحلم والانهيار.. قصة قصيرة.
- ماذا إذا شحَ المُعنّى؟!..

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- رؤية النظام للثقافة والجامعة
- (الزمان ) تحتفي بالكاتب والناقد حسين سرمك
- من أوزار الثقافة في العراق وأرزائها
- بالفيديو...حقيقة القبض على الفنان صابر الرباعي في لندن!
- حديث السرد والواقع بمعرض الكتاب بالدار البيضاء
- البيجيدي: حريصون على تشكيل الحكومة في أقرب وقت
- الإسم: العدل والإحسان. المهنة: اصطناع المظلومية !!
- التقدم والاشتراكية يجدد دعوته للحل التوافقي
- حكاية مكان| أوبرج الفيوم.. استراحة الملك فاروق ومقصد السياح ...
- الجزائر تحتفي سينمائيا برئيس برتغالي عاش فيها

المزيد.....
كتب ودراسات
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - سيد الرخويات...