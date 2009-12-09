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الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - محمود فنون - ردود الفعل على تصريحات ترامب


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ردود الفعل على تصريحات ترامب


محمود فنون
الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 16:27
المحور: القضية الفلسطينية
    


ردود الفعل على تصريحات ترامب
محمود فنون
16/2/2016م
ترامب مؤيد لإسرائيل .
ترامب مع الإستيطان الصهيوني في فلسطين
هذا أدى إلى ردود فعل عند العرب
ردود الفعل تراوحت بين ... الزعل ... وديرة الوجه... إعطائها بوز طول شبرين ... حلفان بالطلاق على النسوان من شدة الزعل ... طرد الأولاد من البيت... وحلفان ايمان غليظة ان هذا ما بصير ... وعلى جثثنا
والإجراءات المقترحة :
الذهاب للمحكمة الدولية ضد الإستيطان ، وحلفوا بالله إن القاضي فحل وزلمة وعند كلمتة ، والله إذا عيطنا قدامة غير يلعن أبو اليوم اللي خلقت في إسرائيل .
حل الدولة الواحدة : قال خليل جهشن : " ما داموا هم انهو حل الدولتين ، يعني نطرح حل الدولة الواحدة . يعني جكارة فيهم
خليل هذا مصرمج ، فما داموا رفضوا حل الدولتين يعني بوافقوا على حل الدولة الواحدة غصبن عنهم ... والله مابنظل ساكتين ... يلعن ابوهم ...والله لنعطي اليهود كمان اربعين سنة فرصة زي حل الدولتين اللياعطيناهم فيه اربعين سنة فرصة يبنوا مستوطنات .. وغصبن عن ابوهم الكبير هه!!!
طيب ودولة غزة وسينا : من وقت محمد مرسي واحنا سامعين لغط عن ضم جزء من سينا للقطاع .
طيب حماس بتحكم هناك وفتح وين تحكم؟... وين العدالة في هالحل اللي ما بعطي فتح حقها بدل كل تعبها مع اليهود؟
والله هذا ما بصير ، طيب وين يروحوا ؟ طيب عندهم عندهم رئيس ولجنة مركزية وتوزيع مناصب وكل هاذا عالفاضي ؟؟
والله ونصالة تنصل ترامب ومعاه نتنياهو
ما في حدا يقلهم عيب عليكوا .. يازك ... ما بتستحوا ..
خليهم يخزوا قدام شيوخ العرب





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محمود فنون

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