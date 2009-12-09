أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - التربية والتعليم والبحث العلمي - مجدي محروس عبدالله - ازمة التعليم المصري ام ازمة المتعلم ونمطية طريقة التفكير المصري ردا على مقالة ايمن عبد العزيز البيلي


اخر الافلام











المزيد.....

ازمة التعليم المصري ام ازمة المتعلم ونمطية طريقة التفكير المصري ردا على مقالة ايمن عبد العزيز البيلي


مجدي محروس عبدالله
الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 14:09
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    


ازمة التعليم المصري ام ازمة المتعلم ونمطية طريقة التفكير المصري ردا على مقالة ايمن عبد العزيز البيلي

الاستاذ ايمن البيلي كتب عدة مقالات تتناول قضية اصلاح التعليم المصري و طرح محاور عديدة في هذه القضية
و كنت اود ان اعلق على مقالاته لكنني وجدت ان الموضوع سيحتاج لكلمات كثيرة لا يكيفيها مساحة التعليق
وانا اود ان اعبر عن احترامي للكاتب و اراءه ولشخصه , لكنني مجبر على مناقشه اطروحاته على عدة مستويات اختلف جذريا معه لعل خلافي الاكبر هو
طريقة التفكير النمطي التي يتبناها الكاتب تلك الطريقة الذي اصابت المتعلمين في مصر و وقفت حجر عثرة في اية اصلاحات حقيقية ليس لقضية التعليم فقط بل لأية قضايا اخرى
وكثيرا ما نجد الكتاب المصريون يرددون شعارات مثل "محدودي الدخل" * و "مجانية التعليم" ..... الخ للدرجة التي اصبحت فيها من الثوابت وحال دون دراستها و تحليلها
وتلك الطريقة النمطية للتفكير في القضايا والمشكلات تنتهي دائما بالفشل لعدم لتجاوزها عالم التمنيات والشعارات الوردية
ولحل مشكلة التعليم في مصر لابد من اتباع الطريقة العلمية لتحليل المشكلة وهي تتمثل في
تحديد المشكلة تحديدا دقيقا – محاولة فهم اسباب المشكلة – محاولة حل اسباب المشكلة – كيفية حل المشكلة بالوسائل المتاحة وهنا سأتعرض لقضية مجانية التعليم في مصر التي طرحها الكاتب مبينا ان عدم الحفاظ على مجانية التعليم ليس مشكلة لكن الابقاء عليها هو سبب لمشاكل اخرى متنوعة
مجانية التعليم في مصر
لا يخفى عن الجميع ان ظروف مصر الاقتصادية في الفترة التي "وجدت" دعوى "مجانية التعليم" تختلف عن الان تماما
ان حوالي ثلث او اكثر من تعداد السكان في مصر هم في مراحل تعليمية مختلفة وهذا يعني ضغط رهيب جدا على موازنة الدولة وبحسبة بسيطة جدا اذا افترضنا ان تكلفة تعليم الفرد في مرحلة التعليم الاساسي هو الفي جنيه وهي عبارة
عن ثمن الكتب-ماهيات المدرسين – كهرباء ومياه وخدمات المدارس – اعمال الصيانة للمنشآت – ثمن الارض المقامة عليها المدرسة ....الخ و عدد الطلاب للتعليم الاساسي ** فقط هو المرحلة الابتدائية 9906249 والمرحلة الاعدادية هو 4337705 اي حوالي 15 مليون طالب وطالبة وبالتالي التكلفة 30 مليار جنيه في السنة فاذا عرفنا ان تعداد مرحلة الثانوي العام هو حوالي 14 مليون فضلا عن التعليم العالي .. اي ان تكلفة التعليم الحقيقية لمراحل التعليم المختلفة تصل
قد تصل الى 80 مليار سنويا – يدفع الطالب منها مبلغا لا يتجاوز اي حال من الاحوال حوالى 20 بالمائة اي ان دعم التعليم في مصر هو حوالي 60 مليار جنيه في السنة – وهذا يوضح ضغط ميزانية التعليم على الدولة المصرية فالحل
يتمثل ليس بمجانية التعليم ولكن بالغاء هذه المجانية وتوفير 60 مليار جنيه لبناء مدارس اكثر وتجهيزها بمستوى لائق
و رفع مستوى المعلم وفي نفس الوقت تخفيف العبأ على الموازنة العامة بدلا من الاستدانة !!

-----------------------------------
هوامش
* المصطلح استخدمته ولازالت الطغمة الحاكمة
** الارقام تقريبة مأخوذة من جريدة صدى البلد الخميس 06/مارس/2014 - 04:41 م وهي توضيحية فقط





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
مجدي محروس عبدالله

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- هل يمكن اصلاح المسيحية (6) – اعادة الاعتبار للمادة
- هل يمكن اصلاح المسيحية(5) – اصلاح الاصلاح
- د مجدي يعقوب و حاييم ويزمان و الفرغاني – من الذكي ومن الاحمق ...
- على هامش عنوان فيلم -براءة المسلمين- الايدولوجية و الانسان ه ...
- هل يمكن اصلاح المسيحية-المسيحية الفلسفية العميقة (4)*
- الدكتور ابراهيم فهمي هلال رجلا قبطيا عظيما يرحل في الظلام كا ...
- رسالتي للمستشار موريس صادق و سياسيو اقباط المهجر
- هل نعيش نحن كرجال في خدعة كبرى؟
- هل تحتاج المسيحية للاصلاح؟(3)(*)
- اصدقائي الفيس بوكيين وداعا
- كيف انتهت اللغة المصرية(القبطية)
- هل تحتاج المسيحية للاصلاح؟
- هوامش على مذبحة الاقباط بليبيا
- اساليب جديدة للكفاح القبطي(1)
- تعليقا على كلمة البابا القبطي:عدونا هو الشيطان
- من قتل خالي؟السيسي ام مرسي؟
- رسالتي الى الشعب القبطي قبل فوات الاوان
- الحرب الاهلية في مصر .....نهاية حتمية
- هل يحكم الشيطان مصر؟
- أيها الثوار المصريون...لا تسرفوا في التفاؤل

المزيد.....


أخبار عامة
- الأسد: نحن أصحاب القرار في سوريا وليس بوتين
- عملية اغتيال في 5 ثوان
- روسيا تصنع منظومة جديدة لتعقب الصواريخ الفضائية
- مرشح للرئاسة الفرنسية: استعمارنا للجزائر جريمة ضد الإنسانية ...
- سلاح الجو الليبي يشن 3 غارات على قاعدة الجفرة الجوية
- انطلاق اجتماع وزراء خارجية مجموعة G20 في بون
- مطالبة ترامب بطرد سوروس- لأنه مسخ قاسي القلب-يرغب بتدمير الع ...
- ما الطريقة الصحيحة لاستعمال خيط الأسنان?؟
- فرنسا: نيابة الأموال العامة ستواصل التحقيق في قضية المرشح ال ...
- شاهد.. أردوغان يؤدي مناسك العمرة

المزيد.....
كتب ودراسات
- كيف نصلح التعليم؟ / عبد الرحمان النوضة
- شيء عن جامعة البحرين / موسى راكان موسى
- University of Bahrain / موسى راكان موسى
- مظاهر التدبير “السيكوسوسيولوجي” لمؤسسة تعليمية / : رشيد عوبدة
- أراء ومقترحات في المهارات الواجب توفرها في الخريج الجامعي وف ... / سفيان منذر صالح
- 690 سؤال و جواب في امتحان السياقة النظري الفلسطيني / هيثم زيدان
- حيرة الممثل وتعدد مناهج أداء المونودراما التعاقبية / أبو الحسن سلام
- رباعية التميع / عبد المنعم محمد حسين
- استراتيجيات تحسين الخط واجتياز الامتحان بنجاح / أحمد أمرير
- المجتمع المدني وصنع السياسات ( الخدمات الاجتماعية نموذجاً) / أدهم عدنان طبيل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - التربية والتعليم والبحث العلمي - مجدي محروس عبدالله - ازمة التعليم المصري ام ازمة المتعلم ونمطية طريقة التفكير المصري ردا على مقالة ايمن عبد العزيز البيلي