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|الصفحة الرئيسية - التربية والتعليم والبحث العلمي - مجدي محروس عبدالله - ازمة التعليم المصري ام ازمة المتعلم ونمطية طريقة التفكير المصري ردا على مقالة ايمن عبد العزيز البيلي
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ازمة التعليم المصري ام ازمة المتعلم ونمطية طريقة التفكير المصري ردا على مقالة ايمن عبد العزيز البيلي
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|الصفحة الرئيسية - التربية والتعليم والبحث العلمي - مجدي محروس عبدالله - ازمة التعليم المصري ام ازمة المتعلم ونمطية طريقة التفكير المصري ردا على مقالة ايمن عبد العزيز البيلي