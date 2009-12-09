

مجدي محروس عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 14:09

المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي









ازمة التعليم المصري ام ازمة المتعلم ونمطية طريقة التفكير المصري ردا على مقالة ايمن عبد العزيز البيلي



الاستاذ ايمن البيلي كتب عدة مقالات تتناول قضية اصلاح التعليم المصري و طرح محاور عديدة في هذه القضية

و كنت اود ان اعلق على مقالاته لكنني وجدت ان الموضوع سيحتاج لكلمات كثيرة لا يكيفيها مساحة التعليق

وانا اود ان اعبر عن احترامي للكاتب و اراءه ولشخصه , لكنني مجبر على مناقشه اطروحاته على عدة مستويات اختلف جذريا معه لعل خلافي الاكبر هو

طريقة التفكير النمطي التي يتبناها الكاتب تلك الطريقة الذي اصابت المتعلمين في مصر و وقفت حجر عثرة في اية اصلاحات حقيقية ليس لقضية التعليم فقط بل لأية قضايا اخرى

وكثيرا ما نجد الكتاب المصريون يرددون شعارات مثل "محدودي الدخل" * و "مجانية التعليم" ..... الخ للدرجة التي اصبحت فيها من الثوابت وحال دون دراستها و تحليلها

وتلك الطريقة النمطية للتفكير في القضايا والمشكلات تنتهي دائما بالفشل لعدم لتجاوزها عالم التمنيات والشعارات الوردية

ولحل مشكلة التعليم في مصر لابد من اتباع الطريقة العلمية لتحليل المشكلة وهي تتمثل في

تحديد المشكلة تحديدا دقيقا – محاولة فهم اسباب المشكلة – محاولة حل اسباب المشكلة – كيفية حل المشكلة بالوسائل المتاحة وهنا سأتعرض لقضية مجانية التعليم في مصر التي طرحها الكاتب مبينا ان عدم الحفاظ على مجانية التعليم ليس مشكلة لكن الابقاء عليها هو سبب لمشاكل اخرى متنوعة

مجانية التعليم في مصر

لا يخفى عن الجميع ان ظروف مصر الاقتصادية في الفترة التي "وجدت" دعوى "مجانية التعليم" تختلف عن الان تماما

ان حوالي ثلث او اكثر من تعداد السكان في مصر هم في مراحل تعليمية مختلفة وهذا يعني ضغط رهيب جدا على موازنة الدولة وبحسبة بسيطة جدا اذا افترضنا ان تكلفة تعليم الفرد في مرحلة التعليم الاساسي هو الفي جنيه وهي عبارة

عن ثمن الكتب-ماهيات المدرسين – كهرباء ومياه وخدمات المدارس – اعمال الصيانة للمنشآت – ثمن الارض المقامة عليها المدرسة ....الخ و عدد الطلاب للتعليم الاساسي ** فقط هو المرحلة الابتدائية 9906249 والمرحلة الاعدادية هو 4337705 اي حوالي 15 مليون طالب وطالبة وبالتالي التكلفة 30 مليار جنيه في السنة فاذا عرفنا ان تعداد مرحلة الثانوي العام هو حوالي 14 مليون فضلا عن التعليم العالي .. اي ان تكلفة التعليم الحقيقية لمراحل التعليم المختلفة تصل

قد تصل الى 80 مليار سنويا – يدفع الطالب منها مبلغا لا يتجاوز اي حال من الاحوال حوالى 20 بالمائة اي ان دعم التعليم في مصر هو حوالي 60 مليار جنيه في السنة – وهذا يوضح ضغط ميزانية التعليم على الدولة المصرية فالحل

يتمثل ليس بمجانية التعليم ولكن بالغاء هذه المجانية وتوفير 60 مليار جنيه لبناء مدارس اكثر وتجهيزها بمستوى لائق

و رفع مستوى المعلم وفي نفس الوقت تخفيف العبأ على الموازنة العامة بدلا من الاستدانة !!



-----------------------------------

هوامش

* المصطلح استخدمته ولازالت الطغمة الحاكمة

** الارقام تقريبة مأخوذة من جريدة صدى البلد الخميس 06/مارس/2014 - 04:41 م وهي توضيحية فقط