

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 11:59

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









أليست مقولة (عجزالموارد) حجة البلداء؟

طلعت رضوان

هل مصر فقيرة فى الموارد الطبيعية ؟

لماذا ولمصلحة من يـُـفرّط النظام فى الذهب ويتركه للشركات الأجنبية؟

بعد الحرب العالمية الثانية خرجتْ اليابان مُـدمرة تمامًـا ونهضتْ، رغم أنها لاتملك ما تملكه مصرمن موارد. ونفس الأمرحدث لألمانيا. فما سرالتناقض بين الأنظمة (الوطنية) التى تنهض وتتقـدّم رغم عجزمواردها الطبيعية، وبين مصرالتى تتخلف وتتراجع رغم ثراء مواردها؟

فى كتاب ضخم من 534صفحة من القطع الكبيرجدًا- من إعداد محمد فؤاد حسين، وبه مجموعة دراسات لعلماء فى الجيولوجيا، مع التركيزعلى سيناء، فكان العنوان (موسوعة سيناء) وصدرتْ الطبعة الثانية عام2015عن هيئة الكتاب المصرية.

فى هذه الموسوعة نال محورالموارد الموجودة فى سيناء اهتمام أغلب العلماء المُـشاركين فيها، ومن بين ما جاء فى هذه الدراسات: إنّ سيناء هى المورد الأول لثروة مصرالمعدنية، يتدفق من أطرافها الغربية البترول، ويُـستخرج من ثراها معادن الفوسفات والمنجنيز. وما تمّ اكتشافه أقل مما هوبين طبقات الثرى ولم يـُـستغل بعد، وجديرببلادنا التى ترنوإلى مستقبل صناعى يرفع من مستوى معيشة سكانها، الاهتمام بدراسة امكانات سيناء الاقتصادية (ص38) وعن تاريخ سيناء نقرأ: كانت سيناء (طوال تاريخها) داخلة ضمن حدود مصر. ولاتخلوسجلات المصريين القدامى من ذكرالحملات التأديبية المتكررة على بدوسيناء، وذِكربعثات الباحثين عن المعادن، خاصة النحاس واللازورد من وسط سيناء (ص43)

وعن التاريخ القديم أيضًـا نقرأ: إنّ المصريين القدامى عرفوا النحاس وطرق صناعته وأماكن استغلاله فى شبه جزيرة سيناء، قبل ظهورالأسرة الأولى بمئات السنين. وأنّ المصريين لم يعرفوا فى (عهد البدارى) هذا المعدن فقط وإنما كانوا يصنعون منه بعض أدواتهم البسيطة وبعض حـُـليهم. ولم يكن النحاس هوالشىء الوحيد الذى اهتموا باستغلاله فى سيناء، وإنما كان هناك شيئان آخران أحدهما (الملخيت) وهوأحد أوكسيدات النحاس لاستخدامه فى الكحل وبعض الأدوية الخاصة بالعيون. ثم كان استخدامه على نطاق واسع للحصول على اللون الأزرق. ثم يأتى بعد ذلك أهم ما اشتهرتْ به سيناء وهوحجرالفيروز. وهوحجرنصف كريم كان يـُـستخدم فى الزينة. وبعد طحنه كانوا يستخدمونه- أيضًـا- فى عمل بعض المواد الخاصة بالتلوين. كما أبدعوا فى فن صهرالنحاس وصنع الأدوات منه أوعمل الحـُـلى والعقود من حجرالفيروز. وأنّ أقدم المناطق التى استغلها المصريون القدامى وتركوا فيها نقوشـًـا تدل على ذهابهم إليها هى المنطقة المعروفة باسم (المغارة) وفيها نقوش تبدأ منذ أيام الدولة القديمة. كما نجد فيها لوحات صـُـوّرعليها عدد من أهم ملوك الدولة القديمة مثل زوسرصاحب هرم سقارة المدرج وسنفرومؤسس الأسرة الرابعة ومُـشيـّـد هرمىْ دهشور، وابنه خوفوبانى الهرم الأكبر. وعن خاصية الفيروز، فإنه إذا فحصنا الألوان المصرية القديمة وجدنا فيها أثرًا من الحامض الفسفورى الذى يوجد فى الفيروز(ص91، 92)

كما أنّ مناجم النحاس والفيروزليست فى سيناء فقط وإنما توجد خامات النحاس فى مناطق أخرى متعددة فى الصحراء الشرقية وبكميات كثيرة جدًا (ص108) وجاء فى الموسوعة أيضًا: أنّ المنجنيزالحديدى يـُـعتبرأهم خام معدنى ويأتى فى الدرجة الثانية بعد الفوسفات فى مصر. ويوجد خام المنجنيزوالمنجنيزالحديدى فى عدة مناطق فى سيناء أهمها منطقة جنوب غرب سيناء وهى الواقعة إلى الشرق من أبوزنيمة. ومنطقة شرم الشيخ جنوب سيناء. كما يوجد الجبس وهوكبريتات الكالسيوم المائية ويحتوى على5ر33%أكسيد كالسيوم، 6ر46%العنصرالثالث لأكسيد الكبريت. والجبس يتم استخدامه فى صناعة المصيص وصناعة الاسمنت (من322- 344)

والموسوعه بها تفاصيل كثيرة عن موارد مصرالطبيعية (فى سيناء وحدها) ناهيك عن الموارد فى كافة محافظات مصر. مثل البترول والغازالطبيعى والذهب. أما عن الذهب فهونموذج صارخ عن تبديد موارد مصر، وهوالأمرالذى جعل النائب أحمد أبوخليل عضومجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحرالأحمرأنْ يتقدم بطلب إحاطة للمجلس عن قيام أربع شركات أجنبية باستخراج الذهب من جبال البحرالأحمرمنذ عهد مبارك، دون رقابة على إنتاجها ودون حصة مصرفى الانتاج. وقال فى تصريح لجريدة (برلمانى) المصرية أنّ ((هذه الشركات تعمل فى مصرمن عام2007بجبال البحرالأحمرلاستخراج الذهب، دون رقابة. وأنّ الذهب يخرج من مصردون رقابة من الجهات الرقابية المُختصة)) (برلمانى19/11/2016)

وأعتقد أنّ هذا الخبرفيه دلالة قاطعة على أنّ نظام السيسى هونظام مبارك. كما أعتقد أنّ ما يحدث فى الذهب المصرى، يحدث مثله فى موارد أخرى مثل الرخام الذى تحتكربعض الشركات العالمية استخراجه من مصر. وإذن فإنّ مصرليست فقيرة فى مواردها الطبيعية كما يـدّعى النظام، ولكن مأساة شعبنا تتمثل فى الحـُـكام الذين يـُـبـدّون تلك الموارد، مثلما حدث مع الجريمة التى ارتكبها مبارك ونظامه عندما سمح بتصديرالغازالمصرى إلى إسرائيل، وهى جريمة مُـزدوجة وجهها الأول تصديرالغازلدولة قتلتْ أطفالنا التلاميذ فى مذبحة مدرسة بحرالبقر، وفى مذبحة عمال مصنع أبوزعبل، والوجه الثانى من الجريمة، أنّ البيع لإسرائيل كان بسعرأقل من سعره العالمى، وفى نفس الوقت تستورد مصرالغازمن بعض الدول بالسعرالعالمى.

وبمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الاقتصادى المحترم (صلاح جودة) تذكــّـرتُ دراساته وأحاديثة الصحفية (العديدة) عن تبديد موارد مصر، وعن الفساد المُـستشرى فى كافة مؤسسات الدولة. وكان يتعجب ولايعترف بكلام المسئولين المصريين عن (عجزالموازنة العامة للدولة) وعن (فقرالموارد) فكتب كثيرًا عن امكانات مصرالهائلة فى الموارد المُـتنوّعة، والتى تجعل مصرقادرة على تحقيق (مجتمع الرفاهية لشعبنا المصرى) بشرط واحد هو تطبيق مبادىء العدالة على كافة المواطنين، ومن بين الأمثلة التى ذكرها (وهى معروفة لأصغرباحث) أنّ مصرعندها ثلث آثارالعالم فى مدينة واحدة (الأقصر) وأنّ60%من دول العالم تمرمن بورسعيد و22%من حاويات العالم تمرمن قناة السويس..إلخ. وإذن فإنّ (شماعة) فقرالموارد ليستْ حقيقية وزائفة، مثلها مثل (الخرقة المُـهلهلة) التى يـُـدارى بها أى مأفون عورته، فى تصوّرساذج بأنّ أحدًا لن يرى تلك العورة.

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