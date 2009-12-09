التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - خورشيد الحسين - إنقلبت المقاييس ...فصرخ الكيان الصهيوني في وجهنا(لا صلح لااعتراف لامفاوضات)!!!
|
|
إنقلبت المقاييس ...فصرخ الكيان الصهيوني في وجهنا(لا صلح لااعتراف لامفاوضات)!!!
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
أزمة الحريري الإنتخابية بين خطاب ريفي وجمهورية مراد الخدماتي
...
- هذا هو المطلوب من دار الفتوى....فهل تفعل؟؟؟
- متى نفهم أننا أمةٌ تفنى حين يظن كل مكون من مكوناتها أنه أمة! ...
- الطائفة السنية أضعف المكونات ..وإلى مزيد من التشرذم...
- قانون (الستين_السكسوني)...وتحالف أباطرة المذاهب !!!
- لاغالب إلا السلطة ولا مغلوب إلا الشعب
- ألإستفتاء الشعبي ..المخرج الوحيد لهدم المزرعة وبناء الدولة ف ...
- النظام اللبناني.....يحيا الذيب وليذهب الشعب إلى الجحيم
- ثوابت الرئيس وآرتياح الثنائية ومخاوف الحريري وهواجس جنبلاط
- لهذه الأسباب هذه القوى ...ترفض النسبية !!!
- قانون الستين ....وجه الطائفية القبيح
- قانون الإنتخاب الأكثري ..الحارس الأمين لدولة المزرعة والفساد ...
- (ميكافيلية)الحريري ..خطاب(حقل)الشارع وتنازلات(بيدر السلطة)!!
- تأتأ البيان الوزاري ..فسقطت (المحكمة الدولية)
- أكاد أرى وطني منبحة ....وذئابا وعواء...
- لو كان الحريري شجاعا...لفعلها
- دم عبثي ...يكتب قصيدتي وهزيمتي
- شرف العروبة يا جدي ....في سوق القوادين تعهر
- يا هذا الإعرابي في صحراء الغربة والذل ..
- أنقذوا حلب....يا بقية العرب !!!
المزيد.....
- الأسد: نحن أصحاب القرار في سوريا وليس بوتين
- عملية اغتيال في 5 ثوان
- روسيا تصنع منظومة جديدة لتعقب الصواريخ الفضائية
- مرشح للرئاسة الفرنسية: استعمارنا للجزائر جريمة ضد الإنسانية ...
- سلاح الجو الليبي يشن 3 غارات على قاعدة الجفرة الجوية
- انطلاق اجتماع وزراء خارجية مجموعة G20 في بون
- مطالبة ترامب بطرد سوروس- لأنه مسخ قاسي القلب-يرغب بتدمير الع ...
- ما الطريقة الصحيحة لاستعمال خيط الأسنان?؟
- فرنسا: نيابة الأموال العامة ستواصل التحقيق في قضية المرشح ال ...
- شاهد.. أردوغان يؤدي مناسك العمرة
المزيد.....
- عرض موجز لكتاب: النظام القديم والثورة الفرنسية / خليل كلفت
- أطروحات ماركس حول فلسفة - فيورباخ - 1845 / عبد الجبار نوري
- ترومب متمرد على الليبرالية الجديدة ام مواصل لأسوأ تقاليدها؟ / سعيد مضيه
- فهد بين عامي 1942 و 1946 / عادل حبه
- حوار بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر الوطني العاشر / رائد فهمي
- عن الديموقراطية – كارل بوبر / إبراهيم جابر أبوساق
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 (2) / ثابت حبيب العاني
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 / ثابت حبيب العاني
- تاريخ البابوية القبطية المبكر-ترجمة عبدالجواد سيد / عبدالجواد سيد
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - خورشيد الحسين - إنقلبت المقاييس ...فصرخ الكيان الصهيوني في وجهنا(لا صلح لااعتراف لامفاوضات)!!!