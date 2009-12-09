

نضال مشكور

الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 11:14

المحور: الادب والفن









مات رفيق حياتها بعد أن تقدّم في سِنّه وهرِم..., سألتُها مستفسرةً عن عنوان موقع مجلس العزاء الذي ستقيمه له، فأجابتني دموع عينيها :على فراشي..؛ قلتُ لها: تقصدين فِراشه ؟! قالت هو ذاته فراشي...، قلت: ومتى مات ؟! قالت منذ يومين ... قلتُ: ولازالت جثته على فِرَاشِك ؟! قالت : نعم هو لايزال حيّ...! قلتُ ألا تزعجكِ رائحة الفطيسة ؟!

قالت: فطيسة كلبي بعطر اللافندر ؛أنا لا أنام إِلَّا على شذاها الذي يبعث النعاس في جفوني !!!

" عن قصة حقيقية لصديقة قديمة لي في سان دييغو والمرحوم كلبها !! "

