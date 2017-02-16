

عبد الرزاق الميساوي

الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 11:13

المحور: الادب والفن









شيءٌ يَخصُّ الرُّوحَ *

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... ورجعتُ، في الرّوحِ اضطرامٌ

واضطرابٌ في الشَّغافِ، يهزّني شَوقي

إلى كلِّ الأحبّةِ في بلادي الباكيهْ

فقصدْتُ من كانوا العروقَ... وجدْتهمْ

كبرودةِ اللّيلِ الكئيبْ

وبحثتُ عنّي... لمْ أجدْني

ياهْ ! لمْ أجدْ ذاك الكتابَ ولا الورودَ الزّاهيهْ

ناديتُ: «أينَك يا أنا ؟»

... لا مَن يُجيبْ !

... في الشّارعِ المُربدِّ - رغمَ ضجيجهِ

حدَّ الصّراخِ توجّعًا - صمتٌ رهيبْ

كلُّ العيونِ بلا بريقِ الأمسِ

هذا اليومَ يختلفُ البريقْ

متوعّدًا شررٌ بها... يَحكي اللّهيبْ

كان الجميعُ يُهرولونَ - يُصمُّني صوتُ اللُّهاثْ -

في مشهدٍ قلِقٍ... عجيبْ !

... صوّبتُ نحوَ المقهى

ذاك المنتدَى السّحريِّ ... كانوا مُحلّقينَ

ولعبةُ الورقِ القديمةُ تنضحُ بالحماسْ كما هيَهْ

وبحثتُ عنّي بينهمْ...

ناديتُ: «أينَك يا أنا ؟»

شيءٌ تغيّرَ ها هنا

شيءٌ يخصُّ الرّوحَ في بلدي تغيّرَ - إذْ تغيّرَ-

فاختفى الوهَجُ الحبيبْ

ناديتُ: «أينَك يا أنا ؟»

لا ردَّ إلاّ صوتَ حشرجةِ الغريبْ

أو بعضَ حرٍّ يلفحُ الأوصالَ

أوْ... في عمقِ أعماقي نحيبْ.

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* هو عنوان ديوان للشّاعر السّوري شوقي بغدادي.

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عبد الرزاق الميساوي

2017/02/16