

فرج بصلو

الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 11:12

المحور: الادب والفن









*

النجم المسروق براحتي المحكمة

يضاعف العتمة في طريقي

نهاراً وليلاً أفنى في هذا المكان

وأنا أتخيل بأنه لا موتاً في مملكتنا

وكل المراكب الغارقة



*

كانت السماء قليلة والدخان كثيفاً

في ذلك اليوم

وكنا على حواف النوم



*

ببضعة سماء في راحتي

أنوي إجتياز حياتي.



*

أنا على صليبي منذ وجودي

ولدت متأملاً قيامتي

والشوك يحيط هامتي



*

بما إننا لا نملك داراً حتى في منفانا نجمع رذاذاً ونسكنه



*

حينما يمتزج مواء قطة برنين أجراس

أفكر بك...

حيثما يحلى الوجود

و يرخي الفناء

حبله



*

لا هروب لي سوى الهروب

إلى الأمام ...

يارب الكلام أين الأزقة

أين الفقر

الإسكافيون

الخياطون

ماسحوا الأحذية

مبيضوا النحاس

أفران الخبز

بائعوا الكاتو أمام السينمات

في الأسواق والعرصات؟!



يرتطم السؤال بالجدار

لا من صدى ولا من وصوصة

سوى نهيق سماسرة البلاغة

ودعارة الثقافات..



*

والثقافات الحقة مازالت تحلم إيابها من الأعماق



*

على قلبي تدق أغاني البرق الفانية

وخطوتي تذوب حين الضياء

فالموت خوف يوقظني !



