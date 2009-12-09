أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فرج بصلو - كانت السماء قليلة والدخان كثيفاً


اخر الافلام











المزيد.....

كانت السماء قليلة والدخان كثيفاً


فرج بصلو
الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 11:12
المحور: الادب والفن
    


*
النجم المسروق براحتي المحكمة
يضاعف العتمة في طريقي
نهاراً وليلاً أفنى في هذا المكان
وأنا أتخيل بأنه لا موتاً في مملكتنا
وكل المراكب الغارقة

*
كانت السماء قليلة والدخان كثيفاً
في ذلك اليوم
وكنا على حواف النوم

*
ببضعة سماء في راحتي
أنوي إجتياز حياتي.

*
أنا على صليبي منذ وجودي
ولدت متأملاً قيامتي
والشوك يحيط هامتي

*
بما إننا لا نملك داراً حتى في منفانا نجمع رذاذاً ونسكنه

*
حينما يمتزج مواء قطة برنين أجراس
أفكر بك...
حيثما يحلى الوجود
و يرخي الفناء
حبله

*
لا هروب لي سوى الهروب
إلى الأمام ...
يارب الكلام أين الأزقة
أين الفقر
الإسكافيون
الخياطون
ماسحوا الأحذية
مبيضوا النحاس
أفران الخبز
بائعوا الكاتو أمام السينمات
في الأسواق والعرصات؟!

يرتطم السؤال بالجدار
لا من صدى ولا من وصوصة
سوى نهيق سماسرة البلاغة
ودعارة الثقافات..

*
والثقافات الحقة مازالت تحلم إيابها من الأعماق

*
على قلبي تدق أغاني البرق الفانية
وخطوتي تذوب حين الضياء
فالموت خوف يوقظني !





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
فرج بصلو

إجمالي القراءات: 211,142
المقالات المنشورة: 112
- والآيسكريم مذاق ثغر من تحب !!
- أشتهيك والبراميل تفرغ علينا ثلج البقاء...
- لتعوي إذاً كما ذئب البراري أبواق السلطان
- كسرني الحب فاكتملت
- الغياب داء الحب
- فرج بصلو: الغياب داء الحب
- بيلي كولينس* 4 قصائد
- بيلي كولينس* 4 قصائد // ترجمة: فرج بصلو
- -على سبل فراشاتي التائهة ترتعد صلواتي-
- غابات , بحيرات وقلب ينبض دون توقف
- هكذا تكلم البحر المتوسط
- فرج بصلو // لا نقيس المسافات بغير نبض القلب
- سأغردك إلى أن يبح الفيسبوك!!!
- والرسم أكثر سمواً مما كنا نظن
- علقوا القمر وقطعوا العتمة عنا
- تغريدات من عبر البحار
- لنسائي الخمس بمناسبة يوم المعكرونة العالمي
- الصدأ كهولة الأشياء
- سمِّها ما شئت لكنها تغريدات تبحر في زوارق قلبي
- ستندم !

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- القضية الكردية بين حلم الدولة وحسابات النظام الدولي -
- حفل توزيع جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة 2016
- اختتام فعاليات الدورة السابعة للمؤتمر العام لاتحاد جامعات ال ...
- رواية -فى ظهرك تماما- لـليزا جاردنر، تتصدر قائمة نيويورك تاي ...
- الممثل حسين فهمي يمنع زوجته السعودية من السفر!
- شلوندورف يشارك في مهرجان برلين السينمائي الدولي
- شلوندورف يشارك في مهرجان برلين السينمائي الدولي
- مدير جوائز غرامي: الجائزة لا تخضع لتوجهات عنصرية
- المفوض الأوربي في الصيد البحري يؤكد ضرورة تقوية التعاون بين ...
- بين الضحك والبكاء.. فيلمان سوريان في مهرجان برلين السينمائي ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فرج بصلو - كانت السماء قليلة والدخان كثيفاً