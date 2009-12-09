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سلاماً يا وطني


عبد صبري ابو ربيع
الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 11:12
المحور: الادب والفن
    


سلاماً يا وطني
عبد صبري أبو ربيع
سلاماً يا وطني
من دعاة التقسيم والشر
تلملموا ينهشون صدري
والصامتون ألعن من الغدر
أتراك تُباع ولا ندري ..!
وهو معي يأكل
لحمي وعظمي
ويفتش عن المغنم
مع شياطين الدهر
وولائه للغير
سلاماً يا وطني
من الجاهل الخائن
ينسى عشرة العمر
ونحن على ترابه الدر
وولائه للغير
وهو يطعن في الظهر
يبتغي تقسيم الدار
ويصير لقمة للأجنبي
وهو معي عزيز الجانب والمعشر
وفي الخفاء كالخنجر في ظهري
وكأنه لا يدري
دمائنا جرت كالنهر
حنت كل واد وصخر
سلاماً يا وطني
أف لم يبتغي سلطاناً بالقسر
سلاماً على جاعلين الموت
جسراً الى الفجر





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عبد صبري ابو ربيع

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد صبري ابو ربيع - سلاماً يا وطني