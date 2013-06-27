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نحو فهم الغاية من الوجود 28


ايدن حسين
الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 11:11
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


الاديان ..هي الوحيدة التي تدعي بمعرفتها عن الاغاية من وجود الكون و الانسان .. لذلك انا اركز على الاديان في مقالاتي
و الاسلام خصوصا .. يدعي بان كتابه القران سماوي .. و انه كلام سماوي .. و محفوظ ايضا .. لذلك انا اركز على الاسلام و ليس على الاديان الاخرى
انا لا استطيع تقبل الاعجاز العددي في القران للسببين الرئيسيين التاليين
اولا .. تناقضات القران في نفسه .. و تناقضاته مع العلم الحديث .. و تناقضه مع القيم الانسانية
ثانيا .. استعمال القران للكلمات برسم مختلف لما هو مألوف و متبع
مثلا .. قولي .. انا ايدن حسين .. 3 7 11 .. كتبتها حسب متوالية فيبوناشي .. و للتوسع .. اليكم الرابط .. http://www.kaheel7.com/ar/index.php/1/1369-2013-06-27-11-19-04
و هذا الرابط .. اهداني اياه الاخ العزيز سعيد من الجزائر
العبارة .. بسم الله الرحمن الرحيم .. 3 7 13 19 .. يقبل القسمة على العدد سبعة .. و لكن نلاحظ .. ان القران حور كلمة الرحمان الى الرحمن
بسم فيها ثلاثة احرف .. لذلك كتبنا 3 .. الله فيها 4 احرف .. 3+4 .. لذلك كتبنا 7 .. الرحمن .. اللام غير مقروءة .. و هناك راء مشددة .. و لكن هناك الف حذفت بعد حرف الميم .. الرحمان فيها في الحقيقة 7 احرف و ليس 6 .. لذلك كان يجب ان نكتب .. 7+7 .. 14 و ليس كما كتبت للرحمن 13 .. و اخيرا .. الرحيم فيها 6 احرف .. لذلك كان يجب ان نكتب .. 14+6 .. 20 .. و ليس 13+6 .. 19
اذن هناك تحايل على النص .. بسم الله الرحمن الرحيم .. 3 7 11 .. و يقبل القسمة على العدد 7 .. هو في الحقيقة .. بسم الله الرحمان الرحيم .. 3 7 14 20 .. و هو لا يقبل القسمة على العدد سبعة
سورة الفاتحة مثلا .. حور القران الكلمات .. الصراط الى صرط .. العالمين الى العلمين .. مالك الى ملك .. بدون اي داعي او منطق مقبول .. و ما كان ذلك الا للتحايل .. لكي يقبل النص الكامل القسمة على العدد سبعة
ماذا ستكون ردة فعل القاريء .. اذا كتبت انا كلمة حسين .. على شكل حسن مثلا .. لكي اكتب نصا يقبل القسمة على العدد سبعة او ستة او ثمانية
و معجزة القران المتمثلة في العدد 19 .. عليها تسعة عشر .. غير مقبولة .. لان بسم الله الرحمان الرحيم .. ليست 19 حرفا .. انما 20 حرفا .. لولا تحريف كلمة الرحمان الى الرحمن .. لما اعطانا العدد 19
و المعجزة العددية موجودة قبل القران في الكتب القديمة .. مع انهم لا يدعون انها كلام الله .. و مع انها ليست الا ترجمة للنص الاصلي المكتوب بلغات اخرى
و حتى لو قبلت وجود الاعجاز العددي في القران .. مع انه موجود في الكتب القديمة غير السماوية .. لكن وجود كل هذا الكم من تكفير المخالف .. و تعذيبه بشكل فظيع و لفترة غير محدودة .. يجعلني .. لا اقبل سماوية القران او اي كتاب ديني قديم اخر
و احترامي
..





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ايدن حسين

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - ايدن حسين - نحو فهم الغاية من الوجود 28