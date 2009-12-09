

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 09:00

المحور: الادب والفن









وأدلجة دين الإسلام...

صارت موضة...

تقود إلى ...

إبداع دين جديد...

تأسيس أحزاب...

نقابات...

جمعيات...

على أساس دين الأدلجة...

وأحمد لا يعترف...

لا بدين الأدلجة...

ولا بتأسيس...

أحزاب دين الأدلجة....

ولا بنقابات...

دين الأدلجة...

ولا بجمعيات...

دين الأدلجة...

******

لأن الدين...

أي دين...

بما في ذلك دين الإسلام...

لا علاقة له...

لا بأمور السياسة...

ولا بأمور تأسيس الأحزاب...

ولا بتأسيس النقابات...

ولا بتأسيس الجمعيات...

ومن اعتمده...

لحكم البشر...

أو لتأسيس أحزاب...

سياسية...

أو لتأسيس النقابات...

أو لتأسيس الجمعيات...

فقد أدلجه...

******

وأدلجة الدين...

أي دين...

تحريف له...

حتى يصير تعبيرا...

عن مصالح الطبقة...

ويصير التحريف...

دينا جديدا...

يفتي فيه...

كل مؤدلج...

ومن لا يوافقه...

فيما يفتي فيه....

يكفره...

******

وكون أحمد...

لا يعترف...

بأدلجة دين الإسلام...

فلأن أحمد...

يحترم...

دين الإسلام...

يحيده...

ولا يقحمه...

في أمور السياسة...

أو في أمور النقابة...

أو في أمور الجمعيات...

معتبرا...

أن الدين...

شأن الأفراد...

وليس شأن الجماعة...

ما يعتبر...

من شأن الأفراد...

والسياسة...

شأن الجماعة...

والأفراد جزء...

من هذي الجماعة...

******

فلماذا لا تقوم دولتنا...

بتحييد دين الإسلام...

بمنع تأسيس الأحزاب...

بمنع تأسيس النقابات...

بمنع تأسيس الجمعيات...

على أساس أدلجته...

انطلاقا...

مما تتضمنه...

مواثيق حقوق الإنسان...

باعتبار تلك المواثيق...

قوانين إنسانية...

والقوانين الإنسانية...

فوق قوانين الوطن...

******

وأحمد حين يرفض...

أدلجة الدين...

فلأن أي تقدم...

يعرفه المجتمع...

لا يتقبل...

إلا حكم الإنسان...

اليتناقض...

مع حكم الدين المؤدلج...

حتى لا يحيد...

هذا الدين...

غير المؤدلج...

عن نهج الصواب...

حتى يصير حكم الإنسان...

وسيلة...

لتقدمنا...

لتطورنا...

في تحقيق عدالة الحكم...

كما تصورها أحمد...

في مسار نضاله...



ابن جرير في 08 / 02 / 2017



محمد الحنفي