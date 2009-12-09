

مسك طه

الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 09:00

المحور: الادب والفن









مشيت بين حقول البنفسج أبحث عن طفل من نور

علني أرفعه فانوساً فوق النصف الثاني من الكرة . ولعلي

أعطي للمغلوب خبزاً لا رغيفاً من حجر ، ولعلي

أضع إكليل الشوك فوق الرؤوس العارية

والتي ينضح منها الجشع والضجر

لم يشم الناس في ذلك النصف رائحة البنفسج

ولم تدخل الشمس إلى قعر غابتهم

وكلهم قد أكلوا من الشجرة الممنوعة

ويدورو ويدورو حول ثقب أسود فيبتلعهم كألنجوم

ولا يبقى غير السواد المستمر

ولهذا لم تشمش يوماً أرضهم

وكل أقمارهم قد هاجرت

إلى النصف الثاني من الكرة

حيث يولد الأطفال زهوراً حمراء

وحيث يطول عمر النساء

حيث جدران البيوت ترقص فرحاً

ولا يحوم الأطفال حول أكياس المزابل

بل يطيرو بجناحين ويرتلو مع الملائكة

سلام ، سلام ، سلام