أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - رياض محمد سعيد - جل ما يفعلون ... يتسائلون


اخر الافلام











المزيد.....

جل ما يفعلون ... يتسائلون


رياض محمد سعيد
الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 04:08
المحور: المجتمع المدني
    


جل ما يفعلون ... يتسائلون
اساتذتنا العظام ، مثقفينا وادباءنا ومؤرخينا اصحاب الخبرة والمعرفة والجوائز العربية والعالمية ومعهم فقهاءنا إن بقي فيهم من ينتمي الى شلة العراقيين المرفوضين المغمورين بالحيرة والذهول ، كلهم يجاملون بالتظاهر بالحيرة بان ما يحصل في العراق لازال في دائرة الشك ولم يصل حد الاتهام باليقين ، وان هناك شك في من يسرق و يدمر العراق ، بينما لازال المجرمين في كل يوم يسرقون ويدمرون العراق ، ولازال دم الشعب يراق وثرواته في ارضه تباع في اسوَد الاسواق ، حتى معالم حظارتنا وسيرة الرجولة والشرف سرقوها و شوهو التاريخ وحوروه ، كل هذا واساتذتنا العظام لازالو في دائرة الشك ، بعيدين عن اليقين ويتسائلون من الجاني ؟.
في العراق فساد في فساد ، حتى غرق العراق حد الاعناق ، وقريبا سيقطع عنا الانفاس ليتمم الحاقدون حلمهم في قتل العراق . استغرق الحاقدون 14 عاما ليغتالو العراق ولم يفلحوا ، وسيبقى ، والله اعلم كم سيمضون في القتل ليتموا حلمهم الغادر. و لازال اساتذتنا يكتبون ويتسائلون في مقالاتهم عن من دمر العراق و كيف انهارت بناه التحتية وكيف سرقت انجازات جيل كامل من العراقيين المبدعين في كل مجالات الحياة وابرزها شجاعة الجيش وإقدام الرجال في صد العدوان عن الارض العراقية ، رجال ساهمو في البناء الحضاري في كل حقول الحياة ، فقدهم العراق وسرقت انجازاتهم وتاريخهم ، لقد دمر الخونة العراق وزرعو فيه الجهل والتخلف ، والكل يعلم من وكيف و لماذا .
ومع الاسف لا زالت الكتابات تتسائل عن من وكيف و لماذا دمر العراق ، العراق يا اساتذتنا العظام على شفير الموت ، نعم العراق يحتضر بعد ان قرر الخونة سلب الروح الحية منه ، وهل تعلمون ما هي الروح العراقية؟ ، الروح العراقية هي الشباب الذي ضاع و الرجال الشجعان و العلماء و المثقفين الذين فقدناهم ، كلهم اليوم بين مهاجر في غربة او نازح ذليل في وطنه او مدفون تحت الارض التي تحتضن ابناءها المغدورين ، ولا زال المجرمون يعبثون في ارض العراق بامان. وانتم لا زلتم تتسأئلون من دمر العراق؟ .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
رياض محمد سعيد

إجمالي القراءات: 129,418
المقالات المنشورة: 72
- ليلة الموت في بغداد
- ترامب .. والداخل الامريكي
- الانتظار .. الزمن الصعب
- شر البلية ما يضحك
- الاسلام السياسي
- ثلاث حبات ذرة
- رؤيا واقعية ... كين اوكييف
- من صنع الحضارة ؟
- بين القدوة و الانقياد
- توافق الأزمة
- افراح وقحة
- وللشجاعة فنون
- الجوكر ولعبة السياسة
- نحن و فارك
- إسلامهم
- الاسلام و المسلمين
- الحمار على التل
- الحمار و التل
- اليوم والزمن الاخر
- يا ريت

المزيد.....


وكالة أنباء حقوق الإنسان
- “المصرية لمراقبة حقوق الإنسان”: ما يتعرض له النائب “السادات” ...
- صحيفة: احتمال إرجاء مقاضاة واضعيْ أساليب التعذيب في سجون CIA ...
- الأمم المتحدة تصر على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أسا ...
- اليونيسيف تطلق نداء لجمع أكثر من 100 مليون دولار لأطفال السو ...
- اليونيسف تطلق نداء لإغاثة أطفال السودان
- بالفيديو.. احتجاجات أمام الرئاسة والمطالب مختلفة
- ارتفاع حصيلة عدد الغرقى من المهاجرين غير النظاميين عبر المتو ...
- الأمم المتحدة تحذر من الانهيار الوشيك لسد الطبقة في سوريا
- ارتفاع حصيلة عدد الغرقى من المهاجرين غير النظاميين عبر المتو ...
- اليونيسف تطلق نداء لجمع 110 ملايين دولار لأطفال السودان

المزيد.....
كتب ودراسات
- العمل الخيري: بين تسعير حياة الإنسان ومحاولة إنقاذه / ماثيو سنو
- يعني إيه كلمة وطن ؟ / محمد دوير
- الضمير الانساني يستيقظ متأخراً متعاطفاً مع مذبحة اطفال هيبان ... / ايليا أرومي كوكو
- منظمات المجتمع المدني في البحرين / فاضل الحليبي
- دور المفردة والسياق في بناء المشهد الجنسي / سلام عبود
- مدخل الى الاتصال و الاتصال التنظيمي / بن النية عبدالاله
- نظريات الاتصال التنظيمي / بن النية عبدالاله
- المجتمع المدني والتنمية في مصر / محمود محمد رياض عبدالعال
- عسكرة المجتمع و أثرها على السلوك المجتمعي و الأمن القومي الس ... / عمر يحي احمد
- التعاون فى ظل قواعد السوق الرأسمالى المهيمنة / سامح سعيد عبود

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - رياض محمد سعيد - جل ما يفعلون ... يتسائلون