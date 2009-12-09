

رياض محمد سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 04:08

المحور: المجتمع المدني









جل ما يفعلون ... يتسائلون

اساتذتنا العظام ، مثقفينا وادباءنا ومؤرخينا اصحاب الخبرة والمعرفة والجوائز العربية والعالمية ومعهم فقهاءنا إن بقي فيهم من ينتمي الى شلة العراقيين المرفوضين المغمورين بالحيرة والذهول ، كلهم يجاملون بالتظاهر بالحيرة بان ما يحصل في العراق لازال في دائرة الشك ولم يصل حد الاتهام باليقين ، وان هناك شك في من يسرق و يدمر العراق ، بينما لازال المجرمين في كل يوم يسرقون ويدمرون العراق ، ولازال دم الشعب يراق وثرواته في ارضه تباع في اسوَد الاسواق ، حتى معالم حظارتنا وسيرة الرجولة والشرف سرقوها و شوهو التاريخ وحوروه ، كل هذا واساتذتنا العظام لازالو في دائرة الشك ، بعيدين عن اليقين ويتسائلون من الجاني ؟.

في العراق فساد في فساد ، حتى غرق العراق حد الاعناق ، وقريبا سيقطع عنا الانفاس ليتمم الحاقدون حلمهم في قتل العراق . استغرق الحاقدون 14 عاما ليغتالو العراق ولم يفلحوا ، وسيبقى ، والله اعلم كم سيمضون في القتل ليتموا حلمهم الغادر. و لازال اساتذتنا يكتبون ويتسائلون في مقالاتهم عن من دمر العراق و كيف انهارت بناه التحتية وكيف سرقت انجازات جيل كامل من العراقيين المبدعين في كل مجالات الحياة وابرزها شجاعة الجيش وإقدام الرجال في صد العدوان عن الارض العراقية ، رجال ساهمو في البناء الحضاري في كل حقول الحياة ، فقدهم العراق وسرقت انجازاتهم وتاريخهم ، لقد دمر الخونة العراق وزرعو فيه الجهل والتخلف ، والكل يعلم من وكيف و لماذا .

ومع الاسف لا زالت الكتابات تتسائل عن من وكيف و لماذا دمر العراق ، العراق يا اساتذتنا العظام على شفير الموت ، نعم العراق يحتضر بعد ان قرر الخونة سلب الروح الحية منه ، وهل تعلمون ما هي الروح العراقية؟ ، الروح العراقية هي الشباب الذي ضاع و الرجال الشجعان و العلماء و المثقفين الذين فقدناهم ، كلهم اليوم بين مهاجر في غربة او نازح ذليل في وطنه او مدفون تحت الارض التي تحتضن ابناءها المغدورين ، ولا زال المجرمون يعبثون في ارض العراق بامان. وانتم لا زلتم تتسأئلون من دمر العراق؟ .





