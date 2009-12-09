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محطات، اوشرط


طالب الجليلي
الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 04:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


كلساعه تصحى اوترد
صححلي
ياهو صح
ياهو غلط
والعمر
محطات انكظى
يامحطه البيها تمر
كبل ما توصلها
ضواها انطفى
جا يمته توصل
يا قطار الما يمر
اعلا المحطه اللي
ما بيها المذلّه
قانون
اوشرط..!!؟؟

15 شباط 2017





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طالب الجليلي

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