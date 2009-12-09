

سماهر قسيس

الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 01:37

المحور: الادب والفن









عندما تكتبين

لا تعاودي قراءة السطور ثانية

إنها قيد الماضي

أكتبي أحرفا جديدة

لا تحاوري النسيان

ملك كل الحروف

أكتبي سطرًا

وضعي باقة أخرى

لا حلما مات عند الصبا ح

حدث عن لهفاته للوسائد

للزنانير والمرايا

قضى أمر الزمان

عند صدور الفساتين البيض

تلهب الروح اللحظات الجديدة

أغنية هنا

وأغنية هناك

العناوين صباح أزرق شفاف

تتقن اللحظة

ترسم القصيدة

ابتسامات غريبة

تلون الوجه

تحفظ الظلال

تعاود بها الليالي

تأخذك الأوراق الهزيلة

تحمل محفظة المفاتيح

وتغادر المكان